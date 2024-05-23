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96 yaşındaki annesi istediği ekmeği almadığı için evi terk etti: 20 gündür kayıp
96 yaşındaki annesi istediği ekmeği almadığı için evi terk etti: 20 gündür kayıp
Sputnik Türkiye
Bursa'da uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından 'yuvarlak ekmek aldı' diye evi terk eden 44 yaşındaki Bülent Dalgın'ın, 20 gündür kayıp... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T13:15+0300
2024-05-23T13:15+0300
türkiye
bursa
mustafakemalpaşa
ekmek
tartışma
terk etmek
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Gözyaşları içinde çocuğunu görenlerden yardım isteyen ve ona 'eve dön' çağrısı yapan Zeliha Dalgın, "Artık ağlamaktan gözyaşlarım kurudu. 20 gündür yemek yemiyorum, onu balkonda bekliyorum, yolunu gözlüyorum" dediMustafakemalpaşa ilçesinde 96 yaşındaki annesi Zeliha Dalgın ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Bülent Dalgın'ın, fırına ekmek almaya gönderdiği annesinden uzun ekmek almasını istediği ve uzun ekmek bulamayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yuvarlak ekmek alarak eve geldiği buna müteakip uzun ekmek alıp almadığını soran oğluna uzun ekmek kalmadığı için yuvarlak ekmek aldığını söylemesi üzerine bir tartışma yaşadıklarını ifade eden Zeliha Dalgın tartıştıklarını ifade etti.Annesine "sen uzun ekmek almamak için yalan söylüyorsun" diyen Bülent Dalgın'ın evden çıktığı ve bir daha da eve geri dönmediği belirtildi. Oğlunun hayatından endişe eden Zeliha Dalgın polisi ve jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu.20 gündür evinin balkonundan biran olsun ayrılmayan Zeliha Dalgın yaşlı gözlerle oğlunun eve dönmesini ve ona bir an önce kavuşmayı hayal ettiğini belirterek " 20 gün oldu. Karşılıklı televizyon izliyorduk. Bana sebepsiz yere kızdı. "Anne ekmek al ama uzun ekmek al" dedi. "Tamam uzun ekmek alırım çocuğum" dedim. Uzun ekmek yoktu fırında yuvarlak ekmek aldım. "Geldim uzun ekmek yoktu çocuğum" dedim. "O zaman sen yalan söylüyorsun uzun ekmek almak istemiyorsun" dedi kızdı ve gitti. Düzenli ilaç kullanıyordu. Saatini hiç geciktirmiyordum. 20 gündür balkonda onu gözlüyorum, ne olur yalvarıyorum. Dön evine çocuğum, yavrum seni çok özledim ben. Ne olur dön evine" dedi.'Nüfus kağıdı bile evde'Oğlunun bir anlık öfke ile evden çıkarken yanına para ve nüfus cüzdanını dahi almadığını aktaran Zeliha Dalgın, "İstanbul'da tanıdıklarımız vardı. 'Oraya gitmiş olabilir' dedik. Kardeşim araştırdı oraya da gitmemiş. Beş kuruş yanında para yok. Nüfus kağıdı bile evde, öylece çıkıp gitti" diye konuştu.Oğlunun evi terk ettiği günden bu yana evin balkonundan bir an olsun ayrılmadan oğlunun dönmesini bekleyen 96 yaşındaki Zeliha Dalgın, "Çocuğum bulunursa bayram ederim. Sizlere ölünceye kadar dua ederim" dedi.Gözüne uyku girmeyen, yeme içmeden kesilen Zeliha Dalgın, oğluna dönmesi için yalvarırken, "Çocuğum ne olur artık dön evine. Göz yaşlarım bitti artık akmıyor. Göz pınarlarım kurudu. Her gece "Allah'ım çocuğumu kötü insanlardan koru" diye dua ediyorum. Ondan başka kimsem yok. Yalvarıyorum. Ne olur bulun oğlumu" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.'Hastanede bile yattı, ilaç kullanıyordu'Bülent Dalgın ile en son konuştuğunda tövbe ettiğini belirtip bir daha gitmeyeceğim dediğini anlatan Teyze Teşrife Kaman ise "Ne oldu neden gitti bilmiyorum. Ablam koca gece balkonda oğlu için ağlıyor. Daha önce de Balıkesir'e gitmişti. Askerler bulmuş. Orada onlara dayısının numarasını vermiş. Dayısını aramışlar, dayısı gidip almıştı. Hastanede bile yattı. İlaç kullanıyordu. İnşallah geri gelir" diye konuştu.96 yaşındaki Zeliha Dalgın'ın 20 gündür en büyük dramı yaşadığını hatırlatan Orta Mahalle Muhtarı Ali Yaşar Seyis ise Bülent Dalgın'ın geleceğini umut ettiğini belirtti. Muhtar Seyis, "Annesi 20 gündür gece gündüz sürekli o balkonda. Kendisine "inşallah bulacağız" diyoruz. 3 Mayıs'tan bu yana gözüne uyku girmiyor. 96 yaşında bir nine. Sağlığından korkuyoruz. Bülent'e sesleniyorum "Bir an önce gel. Anneni bu ısdıraptan kurtar. İnşallah gelecektir diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kira-artis-oranlarinda-yeni-donem-bekleniyor-kiraci-ve-mal-sahibi-uyusmazliklarini-azaltabilir-1084124778.html
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bursa, mustafakemalpaşa, ekmek, tartışma, terk etmek
bursa, mustafakemalpaşa, ekmek, tartışma, terk etmek

96 yaşındaki annesi istediği ekmeği almadığı için evi terk etti: 20 gündür kayıp

13:15 23.05.2024
© İHA / GÖKHAN ÖZHAN-AW210568Bursa'da Uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından "yuvarlak ekmek aldı" diye evi terk eden 44 yaşındaki Bülent Dalgın, 20 gündür kayıp
Bursa'da Uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından yuvarlak ekmek aldı diye evi terk eden 44 yaşındaki Bülent Dalgın, 20 gündür kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© İHA / GÖKHAN ÖZHAN-AW210568
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Bursa'da uzun ekmek almasını istediği 96 yaşındaki annesi fırından 'yuvarlak ekmek aldı' diye evi terk eden 44 yaşındaki Bülent Dalgın'ın, 20 gündür kayıp olduğunu ifade edildi. Oğlunun hayatından endişe ettiği için kayıp başvurusunda bulunan Zeliha nine 20 gündür evinin balkonundan bir an olsun bile ayrılmadan onun geri dönmesini bekliyor.
Gözyaşları içinde çocuğunu görenlerden yardım isteyen ve ona 'eve dön' çağrısı yapan Zeliha Dalgın, "Artık ağlamaktan gözyaşlarım kurudu. 20 gündür yemek yemiyorum, onu balkonda bekliyorum, yolunu gözlüyorum" dedi
Mustafakemalpaşa ilçesinde 96 yaşındaki annesi Zeliha Dalgın ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Bülent Dalgın'ın, fırına ekmek almaya gönderdiği annesinden uzun ekmek almasını istediği ve uzun ekmek bulamayan 96 yaşındaki yaşlı kadın yuvarlak ekmek alarak eve geldiği buna müteakip uzun ekmek alıp almadığını soran oğluna uzun ekmek kalmadığı için yuvarlak ekmek aldığını söylemesi üzerine bir tartışma yaşadıklarını ifade eden Zeliha Dalgın tartıştıklarını ifade etti.
Annesine "sen uzun ekmek almamak için yalan söylüyorsun" diyen Bülent Dalgın'ın evden çıktığı ve bir daha da eve geri dönmediği belirtildi. Oğlunun hayatından endişe eden Zeliha Dalgın polisi ve jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu.
20 gündür evinin balkonundan biran olsun ayrılmayan Zeliha Dalgın yaşlı gözlerle oğlunun eve dönmesini ve ona bir an önce kavuşmayı hayal ettiğini belirterek " 20 gün oldu. Karşılıklı televizyon izliyorduk. Bana sebepsiz yere kızdı. "Anne ekmek al ama uzun ekmek al" dedi. "Tamam uzun ekmek alırım çocuğum" dedim. Uzun ekmek yoktu fırında yuvarlak ekmek aldım. "Geldim uzun ekmek yoktu çocuğum" dedim. "O zaman sen yalan söylüyorsun uzun ekmek almak istemiyorsun" dedi kızdı ve gitti. Düzenli ilaç kullanıyordu. Saatini hiç geciktirmiyordum. 20 gündür balkonda onu gözlüyorum, ne olur yalvarıyorum. Dön evine çocuğum, yavrum seni çok özledim ben. Ne olur dön evine" dedi.

'Nüfus kağıdı bile evde'

Oğlunun bir anlık öfke ile evden çıkarken yanına para ve nüfus cüzdanını dahi almadığını aktaran Zeliha Dalgın, "İstanbul'da tanıdıklarımız vardı. 'Oraya gitmiş olabilir' dedik. Kardeşim araştırdı oraya da gitmemiş. Beş kuruş yanında para yok. Nüfus kağıdı bile evde, öylece çıkıp gitti" diye konuştu.
Oğlunun evi terk ettiği günden bu yana evin balkonundan bir an olsun ayrılmadan oğlunun dönmesini bekleyen 96 yaşındaki Zeliha Dalgın, "Çocuğum bulunursa bayram ederim. Sizlere ölünceye kadar dua ederim" dedi.
Gözüne uyku girmeyen, yeme içmeden kesilen Zeliha Dalgın, oğluna dönmesi için yalvarırken, "Çocuğum ne olur artık dön evine. Göz yaşlarım bitti artık akmıyor. Göz pınarlarım kurudu. Her gece "Allah'ım çocuğumu kötü insanlardan koru" diye dua ediyorum. Ondan başka kimsem yok. Yalvarıyorum. Ne olur bulun oğlumu" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

'Hastanede bile yattı, ilaç kullanıyordu'

Bülent Dalgın ile en son konuştuğunda tövbe ettiğini belirtip bir daha gitmeyeceğim dediğini anlatan Teyze Teşrife Kaman ise "Ne oldu neden gitti bilmiyorum. Ablam koca gece balkonda oğlu için ağlıyor. Daha önce de Balıkesir'e gitmişti. Askerler bulmuş. Orada onlara dayısının numarasını vermiş. Dayısını aramışlar, dayısı gidip almıştı. Hastanede bile yattı. İlaç kullanıyordu. İnşallah geri gelir" diye konuştu.
96 yaşındaki Zeliha Dalgın'ın 20 gündür en büyük dramı yaşadığını hatırlatan Orta Mahalle Muhtarı Ali Yaşar Seyis ise Bülent Dalgın'ın geleceğini umut ettiğini belirtti. Muhtar Seyis, "Annesi 20 gündür gece gündüz sürekli o balkonda. Kendisine "inşallah bulacağız" diyoruz. 3 Mayıs'tan bu yana gözüne uyku girmiyor. 96 yaşında bir nine. Sağlığından korkuyoruz. Bülent'e sesleniyorum "Bir an önce gel. Anneni bu ısdıraptan kurtar. İnşallah gelecektir diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
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