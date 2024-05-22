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Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan yakalandı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T00:28+0300
2024-05-22T00:43+0300
dünya
taksici
bıçaklama
bıçaklı saldırı
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Mudanya ilçesi Çepni köyünde taksici Yunus Emre Yüksel, aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki T.S., taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler operasyonla yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ortak yaptığı operasyon sonucu 19 yaşındaki T.S. adlı saldırgan Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı. Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptıBursa'da bir araya gelen taksiciler, Mudanya ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından bıçaklanan ve gasbedilen mesleklaşları için konvoy düzenledi. Taksiciler, araçlarıyla korna çalarak Kent Meydanı, Fevzi Çakmak, Atatürk ve İnönü caddelerini geçerek kent merkezinde tur attı.
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taksici, bıçaklama, bıçaklı saldırı
taksici, bıçaklama, bıçaklı saldırı

Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

00:28 22.05.2024 (güncellendi: 00:43 22.05.2024)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Bursa'da taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan yakalandı.
Mudanya ilçesi Çepni köyünde taksici Yunus Emre Yüksel, aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.
Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki T.S., taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler operasyonla yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ortak yaptığı operasyon sonucu 19 yaşındaki T.S. adlı saldırgan Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı.

Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı

Bursa'da bir araya gelen taksiciler, Mudanya ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından bıçaklanan ve gasbedilen mesleklaşları için konvoy düzenledi. Taksiciler, araçlarıyla korna çalarak Kent Meydanı, Fevzi Çakmak, Atatürk ve İnönü caddelerini geçerek kent merkezinde tur attı.
© AA / Sinan BalcıkocaBursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
© AA / Sinan BalcıkocaBursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
© AA / Sinan BalcıkocaBursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
© AA / Sinan BalcıkocaBursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
1/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
2/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
3/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
4/4
© AA / Sinan Balcıkoca
Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptı
taksiciye darp, taksiciye bıçaklı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
TÜRKİYE
Bursa'da müşterisi tarafından 20 bıçak darbesiyle yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı
20 Mayıs, 23:54
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