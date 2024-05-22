https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/taksiciyi-20-yerinden-bicaklayan-supheli--yakalandi--1084074309.html

Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan yakalandı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T00:28+0300

2024-05-22T00:28+0300

2024-05-22T00:43+0300

dünya

taksici

bıçaklama

bıçaklı saldırı

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Mudanya ilçesi Çepni köyünde taksici Yunus Emre Yüksel, aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki T.S., taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler operasyonla yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ortak yaptığı operasyon sonucu 19 yaşındaki T.S. adlı saldırgan Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı. Bursa'da taksiciler meslektaşları için konvoy yaptıBursa'da bir araya gelen taksiciler, Mudanya ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından bıçaklanan ve gasbedilen mesleklaşları için konvoy düzenledi. Taksiciler, araçlarıyla korna çalarak Kent Meydanı, Fevzi Çakmak, Atatürk ve İnönü caddelerini geçerek kent merkezinde tur attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/bursada-bir-taksici-musterisi-tarafindan-bicaklandi-1084031238.html

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taksici, bıçaklama, bıçaklı saldırı