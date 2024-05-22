https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-ab-calinan-rus-varliklarini-er-ya-da-gec-iade-etmek-zorunda-kalacak-1084074199.html
Rusya: AB, çalınan Rus varlıklarını er ya da geç iade etmek zorunda kalacak
Rusya: AB, çalınan Rus varlıklarını er ya da geç iade etmek zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, AB’nin Ukrayna'ya askeri yardımda kullanmayı planladığı dondurulmuş Rus varlıklarını er ya da geç Rusya’ya iade etmek zorunda... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T00:12+0300
2024-05-22T00:12+0300
2024-05-22T00:12+0300
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Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, AB ve euro bölgesinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılan dolandırıcılık nedeniyle öngörülemeyen sonuçlarla karşı karşıya kalacağı, bu varlıkların er ya da geç Rusya’ya iade edileceği belirtildi.Açıklamada, “Yaratılan emsalin sonuçları, euro bölgesi, AB’ye üye ülkelerin ekonomileri ve yatırım ortamı için kesinlikle öngörülemez olacaktır. Öngörülebilir tek bir şey var; er ya da geç AB üyeleri çalınan varlıkları ülkemize iade etmek zorunda kalacaklar” ifadelerine yer verildi.Daha önce AB Konseyi, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin yüzde 90'ının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak üzere AB bütçesine ve ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik AB programlarına yönlendirilmesini öngören kararı onaylamıştı. Karar, geriye kalan yüzde 10'un ise potansiyel risklere karşı kullanılmak üzere tutulmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ab-dondurulan-rus-varliklarindan-elde-edilen--geliri-ukraynaya-gonderme-planini-onayladi-1084056112.html
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ab, ab konseyi, rusya, ukrayna, varlık, el koyma, ukrayna silahlı kuvvetleri
ab, ab konseyi, rusya, ukrayna, varlık, el koyma, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya: AB, çalınan Rus varlıklarını er ya da geç iade etmek zorunda kalacak
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, AB’nin Ukrayna'ya askeri yardımda kullanmayı planladığı dondurulmuş Rus varlıklarını er ya da geç Rusya’ya iade etmek zorunda kalacağını belirtti.
Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, AB ve euro bölgesinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılan dolandırıcılık nedeniyle öngörülemeyen sonuçlarla karşı karşıya kalacağı, bu varlıkların er ya da geç Rusya’ya iade edileceği belirtildi.
Açıklamada, “Yaratılan emsalin sonuçları, euro bölgesi, AB’ye üye ülkelerin ekonomileri ve yatırım ortamı için kesinlikle öngörülemez olacaktır. Öngörülebilir tek bir şey var; er ya da geç AB üyeleri çalınan varlıkları ülkemize iade etmek zorunda kalacaklar” ifadelerine yer verildi.
Daha önce AB Konseyi, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin yüzde 90'ının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak üzere AB bütçesine ve ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik AB programlarına yönlendirilmesini öngören kararı onaylamıştı. Karar, geriye kalan yüzde 10'un ise potansiyel risklere karşı kullanılmak üzere tutulmasını öngörüyor.