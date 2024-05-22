Rusya: AB, çalınan Rus varlıklarını er ya da geç iade etmek zorunda kalacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rusya-ab-calinan-rus-varliklarini-er-ya-da-gec-iade-etmek-zorunda-kalacak-1084074199.html
Rusya: AB, çalınan Rus varlıklarını er ya da geç iade etmek zorunda kalacak
Rusya: AB, çalınan Rus varlıklarını er ya da geç iade etmek zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, AB’nin Ukrayna'ya askeri yardımda kullanmayı planladığı dondurulmuş Rus varlıklarını er ya da geç Rusya’ya iade etmek zorunda... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T00:12+0300
2024-05-22T00:12+0300
dünya
ab
ab konseyi
rusya
ukrayna
varlık
el koyma
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_63abfc852c930920ecbf32beb8b9fb8f.jpg
Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, AB ve euro bölgesinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılan dolandırıcılık nedeniyle öngörülemeyen sonuçlarla karşı karşıya kalacağı, bu varlıkların er ya da geç Rusya’ya iade edileceği belirtildi.Açıklamada, “Yaratılan emsalin sonuçları, euro bölgesi, AB’ye üye ülkelerin ekonomileri ve yatırım ortamı için kesinlikle öngörülemez olacaktır. Öngörülebilir tek bir şey var; er ya da geç AB üyeleri çalınan varlıkları ülkemize iade etmek zorunda kalacaklar” ifadelerine yer verildi.Daha önce AB Konseyi, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin yüzde 90'ının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak üzere AB bütçesine ve ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik AB programlarına yönlendirilmesini öngören kararı onaylamıştı. Karar, geriye kalan yüzde 10'un ise potansiyel risklere karşı kullanılmak üzere tutulmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ab-dondurulan-rus-varliklarindan-elde-edilen--geliri-ukraynaya-gonderme-planini-onayladi-1084056112.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_86af2de5b5265617cfbc069ff48ec3b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, ab konseyi, rusya, ukrayna, varlık, el koyma, ukrayna silahlı kuvvetleri
ab, ab konseyi, rusya, ukrayna, varlık, el koyma, ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya: AB, çalınan Rus varlıklarını er ya da geç iade etmek zorunda kalacak

00:12 22.05.2024
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
Rusya'nın AB Daimi Temsilciliği, AB’nin Ukrayna'ya askeri yardımda kullanmayı planladığı dondurulmuş Rus varlıklarını er ya da geç Rusya’ya iade etmek zorunda kalacağını belirtti.
Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, AB ve euro bölgesinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle yapılan dolandırıcılık nedeniyle öngörülemeyen sonuçlarla karşı karşıya kalacağı, bu varlıkların er ya da geç Rusya’ya iade edileceği belirtildi.
Açıklamada, “Yaratılan emsalin sonuçları, euro bölgesi, AB’ye üye ülkelerin ekonomileri ve yatırım ortamı için kesinlikle öngörülemez olacaktır. Öngörülebilir tek bir şey var; er ya da geç AB üyeleri çalınan varlıkları ülkemize iade etmek zorunda kalacaklar” ifadelerine yer verildi.
Daha önce AB Konseyi, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin yüzde 90'ının Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak üzere AB bütçesine ve ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik AB programlarına yönlendirilmesini öngören kararı onaylamıştı. Karar, geriye kalan yüzde 10'un ise potansiyel risklere karşı kullanılmak üzere tutulmasını öngörüyor.
Avrupa Birliği Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
Ukrayna krizi
AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya gönderme planını onayladı
Dün, 13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала