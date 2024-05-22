https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rus-devlet-televizyonuna-girdigi-iddia-edilmisti-abdli-unlu-gazeteciden-yanit-geldi-1084088699.html

Rus devlet televizyonunda çalışmaya başladığı iddia edilmişti: ABD'li ünlü gazeteciden yanıt geldi

Rus devlet televizyonunda çalışmaya başladığı iddia edilmişti: ABD'li ünlü gazeteciden yanıt geldi

Sputnik Türkiye

ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, Rus devlet televizyonunda program yapmaya başladığına dair ABD basınında yer alan iddiaları yalanladı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T11:43+0300

2024-05-22T11:43+0300

2024-05-22T11:45+0300

yaşam

tucker carlson

abd

rusya

vladimir putin

newsweek

iddia

rossiya 24

gazeteci

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le büyük yankı uyandıran bir röportaj yaparak dikkatleri ve bazı kesimlerin tepkilerini üzerine ünlü gazeteci Tucker Carlson'ın Rus devlet televizyonu Rossiya 24'te program yapmaya başladığı öne sürüldü.Sputnik'e demeç vererek başta Newsweek olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında ortaya atılan iddiaları reddeden Carlson, şu ifadeleri kullandı:'Bizimle iletişime geçselerdi, gerçeği bilirlerdi'Tucker Carlson Network CEO'su Neil Patel de, X hesabından bir açıklama yaparak ünlü gazetecinin hiçbir ülkede devlet kanalıyla anlaşma yapmadığını belirtti.Patel, "Şu anda eski Newsweek markası gibi davrananlar, haber şirketlerinin yapması gerektiği gibi baskıdan önce bizimle iletişime geçselerdi, bunu bilirlerdi" dedi.Carlson, Başkan Biden yönetimini, ABD savunma sanayisini ve Washington'daki savaş çığırtkanlığını sıkça eleştirdiği popüler televizyonu programı 'Tucker Carlson Tonight'ı iki yıl yayınladıktan sonra Nisan 2023'te Fox News tarafından kovulmuştu.ABD'li gazeteci, yeni bir medya şirketi kurarak o tarihten beri X platformunda ünlü isimlerle yaptığı röportajları yayınlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240210/rusya-putinin-carlsona-roportaji-beyaz-sarayda-histeriye-yol-acti-1080593143.html

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tucker carlson, abd, rusya, vladimir putin, newsweek, iddia, rossiya 24, gazeteci