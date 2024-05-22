https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/putinden-iran-yonetimi-ve-halkina-mesaj-tum-sinamalari-kararlilikla-asacaginizdan-eminim-1084104887.html

Putin'den İran yönetimine mesaj: Tüm sınamaları kararlılıkla aşacağınızdan eminim

Putin'den İran yönetimine mesaj: Tüm sınamaları kararlılıkla aşacağınızdan eminim

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın tüm sınamaları kararlılıkla aşacağından emin olduğunu vurguladı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T17:19+0300

2024-05-22T17:19+0300

2024-05-22T17:20+0300

dünya

rusya

iran

ibrahim reisi

vladimir putin

vyaçeslav volodin

tahran

hüseyin emir abdullahiyan

cenaze

cenaze töreni

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Rusya lideri Vladimir Putin, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer üst düzey yetkililer için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'le bir mesaj iletti.İran yönetimi ve halkına iletilen mesajında Putin, Rusya'nın İran'la birlikte yas tuttuğunun altını çizdi.Putin, mesajının devamında "Seçkin bir politikacı, ülkesinin gerçek bir vatanseveri ve gerçek bir dost olarak Cumhurbaşkanı Reisi'nin parlak anısını koruyacağız. Rusya Devlet Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm sınamaların üstesinden kararlılıkla geleceğinden ve sürdürülebilir ulusal kalkınma ve devlet egemenliğini güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinden emindir" ifadelerini kullandı.Duma Başkanı Volodin, Tahran'daki temasları sırasında İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir'le bir görüşme de yaptı.

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Sputnik Türkiye

rusya, iran, ibrahim reisi, vladimir putin, vyaçeslav volodin, tahran, hüseyin emir abdullahiyan, cenaze, cenaze töreni