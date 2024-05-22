Putin'den İran yönetimine mesaj: Tüm sınamaları kararlılıkla aşacağınızdan eminim
17:19 22.05.2024 (güncellendi: 17:20 22.05.2024)
volodin iran
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın tüm sınamaları kararlılıkla aşacağından emin olduğunu vurguladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer üst düzey yetkililer için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'le bir mesaj iletti.
İran yönetimi ve halkına iletilen mesajında Putin, Rusya'nın İran'la birlikte yas tuttuğunun altını çizdi.
Putin, mesajının devamında "Seçkin bir politikacı, ülkesinin gerçek bir vatanseveri ve gerçek bir dost olarak Cumhurbaşkanı Reisi'nin parlak anısını koruyacağız. Rusya Devlet Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm sınamaların üstesinden kararlılıkla geleceğinden ve sürdürülebilir ulusal kalkınma ve devlet egemenliğini güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinden emindir" ifadelerini kullandı.
Duma Başkanı Volodin, Tahran'daki temasları sırasında İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir'le bir görüşme de yaptı.
İran yönetimi ve halkına iletilen mesajında Putin, Rusya'nın İran'la birlikte yas tuttuğunun altını çizdi.
Putin, mesajının devamında "Seçkin bir politikacı, ülkesinin gerçek bir vatanseveri ve gerçek bir dost olarak Cumhurbaşkanı Reisi'nin parlak anısını koruyacağız. Rusya Devlet Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm sınamaların üstesinden kararlılıkla geleceğinden ve sürdürülebilir ulusal kalkınma ve devlet egemenliğini güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinden emindir" ifadelerini kullandı.
Duma Başkanı Volodin, Tahran'daki temasları sırasında İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir'le bir görüşme de yaptı.