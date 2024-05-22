https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/noyan-dogan-zorunlu-haller-disinda-kamu-personeli-fazla-mesai-ucreti-alamayacak-1084087548.html
Noyan Doğan: Zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak
Noyan Doğan: Zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak
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Noyan Doğan, tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerine ilişkin yazdığı yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T12:16+0300
2024-05-22T12:16+0300
2024-05-22T12:16+0300
ekonomi
noyan doğan
fazla mesai
memur-sen
memur
memur zammı
memur maaşı
devlet
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Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugün kaleme aldığı yazısında tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerini yazdı.Doğan yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak'' dedi.Kamu personeline zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılmayacağını ve fazla çalışma ücreti veya nöbet ücreti ödenmeyeceğini dile getiren Doğan, yazısında şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yanitladi-kamuda-tasarruf-memur-alimini-nasil-etkileyecek--1083948877.html
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noyan doğan, fazla mesai, memur-sen, memur, memur zammı, memur maaşı, devlet
noyan doğan, fazla mesai, memur-sen, memur, memur zammı, memur maaşı, devlet
Noyan Doğan: Zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak
Noyan Doğan, tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerine ilişkin yazdığı yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak'' dedi.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugün kaleme aldığı yazısında tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerini yazdı.
Doğan yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak'' dedi.
Kamu personeline zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılmayacağını ve fazla çalışma ücreti veya nöbet ücreti ödenmeyeceğini dile getiren Doğan, yazısında şunları söyledi:
''Fazla çalışma konusunda serbest zaman ve denkleştirme süresi kuralları uygulanacak. Buna göre, tedbirler kapsamında haftalık çalışma saati haftanın farklı günlerine dağıtılabilecek ve personelin toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak. Bu durumda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak. Çalışanlar yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerini aynı yıl içinde kullanacaklar. Önceki yıllardan hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izinleri varsa da bunların üç yıl içinde tamamını kullanacaklar. Personelin görevi sırasında giydikleri koruyucu giysi ve kullandıkları donanımlar, sadece bunları kullanması gereken kişilere verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak, nakdi ödeme yapılmayacak.''