Noyan Doğan: Zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/noyan-dogan-zorunlu-haller-disinda-kamu-personeli-fazla-mesai-ucreti-alamayacak-1084087548.html
Noyan Doğan: Zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak
Noyan Doğan: Zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak
Sputnik Türkiye
Noyan Doğan, tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerine ilişkin yazdığı yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T12:16+0300
2024-05-22T12:16+0300
ekonomi
noyan doğan
fazla mesai
memur-sen
memur
memur zammı
memur maaşı
devlet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0f/1074650155_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_70f2562af3c33ed5ad7bd3676b71bb0b.jpg
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugün kaleme aldığı yazısında tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerini yazdı.Doğan yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak'' dedi.Kamu personeline zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılmayacağını ve fazla çalışma ücreti veya nöbet ücreti ödenmeyeceğini dile getiren Doğan, yazısında şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yanitladi-kamuda-tasarruf-memur-alimini-nasil-etkileyecek--1083948877.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0f/1074650155_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6559b5432d05f4ee5258f3d60c9b54af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
noyan doğan, fazla mesai, memur-sen, memur, memur zammı, memur maaşı, devlet
noyan doğan, fazla mesai, memur-sen, memur, memur zammı, memur maaşı, devlet

Noyan Doğan: Zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak

12:16 22.05.2024
© AAMemur zammı
Memur zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
Abone ol
Noyan Doğan, tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerine ilişkin yazdığı yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak'' dedi.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bugün kaleme aldığı yazısında tasarruf tedbirlerinin kamu çalışanlarına yönelik etkilerini yazdı.
Doğan yazısında, ''Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak'' dedi.
Kamu personeline zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılmayacağını ve fazla çalışma ücreti veya nöbet ücreti ödenmeyeceğini dile getiren Doğan, yazısında şunları söyledi:
''Fazla çalışma konusunda serbest zaman ve denkleştirme süresi kuralları uygulanacak. Buna göre, tedbirler kapsamında haftalık çalışma saati haftanın farklı günlerine dağıtılabilecek ve personelin toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak. Bu durumda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak. Çalışanlar yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerini aynı yıl içinde kullanacaklar. Önceki yıllardan hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izinleri varsa da bunların üç yıl içinde tamamını kullanacaklar. Personelin görevi sırasında giydikleri koruyucu giysi ve kullandıkları donanımlar, sadece bunları kullanması gereken kişilere verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak, nakdi ödeme yapılmayacak.''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı: Kamuda tasarruf memur alımını nasıl etkileyecek?
18 Mayıs, 02:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала