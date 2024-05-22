https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/helikopter-kazasinda-hayatini-kaybeden-reisi-ve-heyeti-icin-tahranda-cenaze-toreni-duzenleniyor-1084080842.html
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve heyeti için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve heyeti için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor
Sputnik Türkiye
İlk cenaze töreninin gerçekleştiği Doğu Azerbaycan bölgesinin başkenti Tebriz'de on binlerce kişi, ölenleri son yolculuğuna uğurlamak için toplanmıştı. Başkent... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T10:22+0300
2024-05-22T10:22+0300
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İranlı yetkililer ve halk, helikopter kazasında hayatını kaybeden başta Reisi olmak üzere devlet heyetinin cenaze törenine katılmak için Tahran sokaklarında toplandı.Resmi televizyon on binlerce insanın sokakta olduğunu bildirdi. Tahran'daki törene İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkanlık ediyor.Hamaney Tahran Üniversitesi'ndeki törende cenaze namazı kıldırdı, kalabalık İran bayrağına sarılmış tabutlara dokunmak için birbiriyle yarıştı.'İsrail'e ölüm' sloganlarıAyrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Tahran'daki cenaze törenine katılanlar "İsrail'e ölüm" sloganları attıAmerikan Associated Press (AP), devrimin başındaki Ayetullah Humeyni'nin 1979 yılında Tahran'da milyonlarca insan tarafından karşılanmasından beri İran rejimi için kitlesel gösterilerin hayati bir önem taşıdığı yorumunu yaptı.AP, ABD'nin 2020 yılının ilk günlerinde füzeyle öldürdüğü Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze törenlerine 1 milyonu aşkın kişinin katıldığını da hatırlattı.Çarşamba günü burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından Reisi'nin naaşı Perşembe günü doğduğu Meşhed kentinde toprağa verilecek.
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve heyeti için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor
İlk cenaze töreninin gerçekleştiği Doğu Azerbaycan bölgesinin başkenti Tebriz'de on binlerce kişi, ölenleri son yolculuğuna uğurlamak için toplanmıştı. Başkent Tahran'daki cenaze töreni ise bu sabah başladı.
İranlı yetkililer ve halk, helikopter kazasında hayatını kaybeden başta Reisi olmak üzere devlet heyetinin cenaze törenine katılmak için Tahran sokaklarında toplandı.
Resmi televizyon on binlerce insanın sokakta olduğunu bildirdi. Tahran'daki törene İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkanlık ediyor.
Hamaney Tahran Üniversitesi'ndeki törende cenaze namazı kıldırdı, kalabalık İran bayrağına sarılmış tabutlara dokunmak için birbiriyle yarıştı.
'İsrail'e ölüm' sloganları
Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Tahran'daki cenaze törenine katılanlar "İsrail'e ölüm" sloganları attı
Amerikan Associated Press (AP), devrimin başındaki Ayetullah Humeyni'nin 1979 yılında Tahran'da milyonlarca insan tarafından karşılanmasından beri İran rejimi için kitlesel gösterilerin hayati bir önem taşıdığı yorumunu yaptı.
AP, ABD'nin 2020 yılının ilk günlerinde füzeyle öldürdüğü Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze törenlerine 1 milyonu aşkın kişinin katıldığını da hatırlattı.
Çarşamba günü burada düzenlenecek cenaze töreninin ardından Reisi'nin naaşı Perşembe günü doğduğu Meşhed kentinde toprağa verilecek.