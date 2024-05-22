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Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 atama yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 atama yapıldı
Sputnik Türkiye
Adli ve idari yargıda toplam bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısı atamaları hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T00:37+0300
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türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
son dakika
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Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi. Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221215/abden-imamoglu-karari-aciklamasi-hakimler-ve-savcilar-uzerindeki-siyasi-baskiyi-teyit-etti-1064640165.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), son dakika, resmî gazete, atama
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), son dakika, resmî gazete, atama

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 atama yapıldı

00:37 22.05.2024 (güncellendi: 00:50 22.05.2024)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Adli ve idari yargıda toplam bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısı atamaları hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.
Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.
İmamoğlu ve Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
POLİTİKA
AB'den İmamoğlu açıklaması: 'Hakimler ve savcılar üzerindeki siyasi baskıyı teyit etti'
15 Aralık 2022, 18:48
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