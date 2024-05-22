https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/hakimler-ve-savcilar-kuruluna-atama-kararlari-resmi-gazetede-bin-44-atama-yapildi-1084074428.html

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 atama yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atama kararları Resmi Gazete’de: Bin 44 atama yapıldı

Sputnik Türkiye

Adli ve idari yargıda toplam bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısı atamaları hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T00:37+0300

2024-05-22T00:37+0300

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türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

son dakika

resmî gazete

atama

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Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi. Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), son dakika, resmî gazete, atama