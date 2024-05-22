https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/bakan-simsek-borsada-oynuyor-bizimki-derler-ya-borsa-bir-oyun-alani-degil-1084088630.html
Bakan Şimşek: 'Borsa'da oynuyor bizimki' derler ya, borsa bir oyun alanı değil
Bakan Şimşek: 'Borsa'da oynuyor bizimki' derler ya, borsa bir oyun alanı değil
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Borsa bir oyun alanı değil aslında" dedi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T11:43+0300
2024-05-22T11:43+0300
2024-05-22T12:16+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
son dakika
borsa
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da ‘’Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı’’nda konuşuyor:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, son dakika, borsa
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, son dakika, borsa
Bakan Şimşek: 'Borsa'da oynuyor bizimki' derler ya, borsa bir oyun alanı değil
11:43 22.05.2024 (güncellendi: 12:16 22.05.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Borsa bir oyun alanı değil aslında" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da ‘’Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı’’nda konuşuyor:
'Borsa'da oynuyor bizimki' derler ya, borsa bir oyun alanı değil
Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz