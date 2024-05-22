https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/bakan-simsek-borsada-oynuyor-bizimki-derler-ya-borsa-bir-oyun-alani-degil-1084088630.html

Bakan Şimşek: 'Borsa'da oynuyor bizimki' derler ya, borsa bir oyun alanı değil

Bakan Şimşek: 'Borsa'da oynuyor bizimki' derler ya, borsa bir oyun alanı değil

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Borsa bir oyun alanı değil aslında" dedi. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T11:43+0300

2024-05-22T11:43+0300

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ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

son dakika

borsa

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da ‘’Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı’’nda konuşuyor:

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, son dakika, borsa