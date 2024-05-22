https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/avrupa-ligi-ve-avrupa-konferans-ligi-finali-istanbulda-1084099759.html

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T14:30+0300

2024-05-22T14:30+0300

2024-05-22T15:01+0300

spor

gençlik ve spor bakanlığı

avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084100175_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2544519d07d5cc12e0f886124dfb9d43.jpg

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/istanbul-valiliginden-37-hafta-oynanan-galatasaray-fenerbahce-derbisi-hakkinda-aciklamasi-1084048753.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gençlik ve spor bakanlığı, avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi