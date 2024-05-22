Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da.

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Schengen vizesi krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Huzurevine başvurular son 5 yılda yüzde 41 arttı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Adem Metan anlattı 'Reisi'nin cenazesini aldıktan sonra ekiplerin büyük bir bölümü çekildi'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Canlı yayın konuğumuz sanatçı Tuna Kiremitçi
12:07
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylere sağlanan haklar nelerdir ?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor...
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İktidar bloğundan kaçan oyların büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yöneldi'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Tüketici kredileri ve kredi kartlarında tehlike kapıda
12:06
83 dk
HABER MASASI
Engelli bireylerin spor dünyasındaki başarıları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
17:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
19:10
2 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
19:35
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/avrupa-ligi-ve-avrupa-konferans-ligi-finali-istanbulda-1084099759.html
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T14:30+0300
2024-05-22T15:01+0300
spor
gençlik ve spor bakanlığı
avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084100175_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2544519d07d5cc12e0f886124dfb9d43.jpg
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/istanbul-valiliginden-37-hafta-oynanan-galatasaray-fenerbahce-derbisi-hakkinda-aciklamasi-1084048753.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084100175_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_c0160aa8f478401d7ee2086974f21cc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gençlik ve spor bakanlığı, avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
gençlik ve spor bakanlığı, avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da

14:30 22.05.2024 (güncellendi: 15:01 22.05.2024)
© AAAvrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
Abone ol
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da.
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.
Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.
Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.
Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.
Ali koç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği'nden 37. hafta oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama
Dün, 12:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала