https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/avrupa-ligi-ve-avrupa-konferans-ligi-finali-istanbulda-1084099759.html
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T14:30+0300
2024-05-22T14:30+0300
2024-05-22T15:01+0300
spor
gençlik ve spor bakanlığı
avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084100175_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2544519d07d5cc12e0f886124dfb9d43.jpg
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/istanbul-valiliginden-37-hafta-oynanan-galatasaray-fenerbahce-derbisi-hakkinda-aciklamasi-1084048753.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084100175_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_c0160aa8f478401d7ee2086974f21cc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gençlik ve spor bakanlığı, avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
gençlik ve spor bakanlığı, avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da
14:30 22.05.2024 (güncellendi: 15:01 22.05.2024)
Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finali İstanbul'da.
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.
Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.
Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.
Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.