124 yaşında ölen Suriyeli kadının torunu: 'Büyükannemiz Osmanlı İmparatorluğu’nu dahi hatırlardı'

Büyükannemizin uzun bir ömrü oldu. Büyükbabamız 62 yıl önce öldü ve o, hayatının geri kalanını dul olarak geçirdi. O zamanlar 6 kız ve 2 erkek olmak üzere 8 çocuğu vardı. Şimdi ise 100’ün üzerinde çocuğu, torunu ve torun çocuğu var. Hayatı boyunca çok hareketliydi. Ebe olarak çalışır, 10 köyde kadınlara yardım ederdi. Her zaman ya yaya olarak ya da at arabasıyla yardıma yetişirdi. Ayrıca toprak işlerdi ve kuzuları güderdi. Bacağını kırdığı 2012 yılına kadar hep bir şeylerle meşguldü. Çocuklarının ölümü onu çok üzmüştü. O hayattayken 6 çocuğunu kaybetti. Ayağı kırıldıktan sonra ayağa kalkamaz oldu. Kızları ve kız torunu ona bakıyordu. Son günlerine kadar zihni hep açıktı.