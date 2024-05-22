https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/124-yasinda-olen-suriyeli-kadinin-torunu-buyukannemiz-osmanli-imparatorlugunu-dahi-hatirlardi-1084095191.html
124 yaşında ölen Suriyeli kadının torunu: 'Büyükannemiz Osmanlı İmparatorluğu’nu dahi hatırlardı'
124 yaşında ölen Suriyeli kadının torunu: 'Büyükannemiz Osmanlı İmparatorluğu’nu dahi hatırlardı'
Sputnik Türkiye
Suriye’de 1900 yılında, daha Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rakka kentinin yakınlarında doğan ülkenin en yaşlı sakini Auş Glişan, 124 yaşında hayatını... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T14:26+0300
2024-05-22T14:26+0300
2024-05-22T14:26+0300
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124 yaşında hayatını kaybeden Glişan'ın torunu Naser el-Musa, büyükannesinin uzun bir ömrü olduğunu ifade ederek Sputnik’e şunları anlattı:Naser, “Büyükannemiz yüzlerce Bedevi şiiri ve şarkısı biliyordu. Osmanlı İmparatorluğu, İkinci Dünya Savaşı, 1946’ya kadar süren Fransız Mandası, IŞİD yönetimi dahil olmak üzere yaşamış olduğu tüm dönemleri anlatabiliyordu. Köyümüzün Suriye ordusu tarafından, müttefiklerin ve Rus birliklerinin yardımıyla IŞİD’den nasıl kurtarıldığını hatırlıyordu” cümlelerini kaydederek konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
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124 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli kadının torunu: Büyükannemiz Osmanlı İmparatorluğu’nu dahi hatırlardı Auş Glişan
Sputnik Türkiye
124 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli kadının torunu: Büyükannemiz Osmanlı İmparatorluğu’nu dahi hatırlardı Auş Glişan
2024-05-22T14:26+0300
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PT0M23S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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video, suriye, osmanlı imparatorluğu, türkiye
video, suriye, osmanlı imparatorluğu, türkiye
124 yaşında ölen Suriyeli kadının torunu: 'Büyükannemiz Osmanlı İmparatorluğu’nu dahi hatırlardı'
Suriye’de 1900 yılında, daha Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rakka kentinin yakınlarında doğan ülkenin en yaşlı sakini Auş Glişan, 124 yaşında hayatını kaybetti. Sputnik, kadının akrabaları ile konuştu ve bu eşsiz insanın biyografisi ile ilgili bilgi sahibi oldu.
124 yaşında hayatını kaybeden Glişan'ın torunu Naser el-Musa, büyükannesinin uzun bir ömrü olduğunu ifade ederek Sputnik’e şunları anlattı:
Büyükannemizin uzun bir ömrü oldu. Büyükbabamız 62 yıl önce öldü ve o, hayatının geri kalanını dul olarak geçirdi. O zamanlar 6 kız ve 2 erkek olmak üzere 8 çocuğu vardı. Şimdi ise 100’ün üzerinde çocuğu, torunu ve torun çocuğu var. Hayatı boyunca çok hareketliydi. Ebe olarak çalışır, 10 köyde kadınlara yardım ederdi. Her zaman ya yaya olarak ya da at arabasıyla yardıma yetişirdi. Ayrıca toprak işlerdi ve kuzuları güderdi. Bacağını kırdığı 2012 yılına kadar hep bir şeylerle meşguldü. Çocuklarının ölümü onu çok üzmüştü. O hayattayken 6 çocuğunu kaybetti. Ayağı kırıldıktan sonra ayağa kalkamaz oldu. Kızları ve kız torunu ona bakıyordu. Son günlerine kadar zihni hep açıktı.
Naser, “Büyükannemiz yüzlerce Bedevi şiiri ve şarkısı biliyordu. Osmanlı İmparatorluğu, İkinci Dünya Savaşı, 1946’ya kadar süren Fransız Mandası, IŞİD yönetimi dahil olmak üzere yaşamış olduğu tüm dönemleri anlatabiliyordu. Köyümüzün Suriye ordusu tarafından, müttefiklerin ve Rus birliklerinin yardımıyla IŞİD’den nasıl kurtarıldığını hatırlıyordu” cümlelerini kaydederek konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:
80 yaşında Hac ibadetini yerine getirdi. Her zaman aktifti, belli bir diyet ile beslenirdi. Aldığı tüm gıdalar en doğal olanlardı, örneğin ev yapımı koyun sütü ve ondan yapılan süt ürünleri içer; ev yapımı ekmek, tereyağı yerdi. Herhangi bir kronik hastalığı yoktu. Çok nadir, sadece hasta olduğunda, hap kullanırdı