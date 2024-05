Bluetooth ile hemoroid tedavisi

“Mart ayı, kolorektal kanseri farkındalık ayıydı. Her yıl dünyada iki milyon yeni kolorektal kanseri vakası tespit ediliyor. Öte yandan her yıl 900-950 bin kişi, kolorektal kanserinden hayatını kaybediyor. Bu esasında önlenebilir bir hastalık. Hem de çok basit bir şekilde. Ancak insanlarımızın ve toplumumuzun bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’mızın, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün çok güzel çalışmaları var. Gaitada gizli kan denilen, kanser erken teşhis merkezleri var KETEM denilen. Aile sağlığı merkezleri var. 600-700 civarında var toplamları. Bu hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Çok basit bir testle kolon ve rektum kanserlerinin erken teşhisi mümkün. Erken yakalanırsa kolonoskopiye gider. Hiçbir zaman kanser bir günde oluşmaz. Kanser frekansı vardır. Hastalıktan kurtulmak da erken teşhisle mümkün. Fakat ileri düzey kanserde ameliyatlar başarılı olsa da maliyetler yüksek. Tarama testleri maliyeti de düşürür. Tekrar hatırlatmak istedim. Her pozitif test kanser anlamına gelmiyor. İnsanlarımız panik yapmasın bu yüzden. Hemoroidal hastalıklar, sindirim sistemi ülserleri, enflomatar bağırsak hastalıkları yahut ağız-burun içindeki kanamalar da testleri pozitif yapar. C vitamininin fazla alınması, testten önce kırmızı et tüketimi, brokoli-şalgam tüketilmesi, aspirin gibi ilaçların kullanılması da testleri pozitif çıkarabilir. Her pozitif test sebebiyle kanser endişesi duymamak gerekiyor. Vurgulamak lazım.”