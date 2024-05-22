Bluetooth ile hemoroid tedavisi

“Her kolorektum cerrahı, proktoloji uzmanı değildir. Proktoloji biraz daha zordur. Şöyle zordur: kolorektum cerrahisi de zordur fakat orada nihai sonuç alınabilir. Proktoloji çok kirli ve fonksiyonel olan bir bölgede ameliyat yapıp randıman beklemektir. Hastanın beklentisi çoktur. Bu yüzden biraz sıkıntıdır. Hemoroidal hastalıklar, dünya üzerindeki en sık görülen hastalıklardandır. Hepimizin hemoroidi var. Üç tane iç hemoroidimiz var. Hemoroidal hastalıklarda bunlar dışarı sarkıyor. Dört evresi var. Dördüncü evrede hepsi dışarıda oluyor diye kabaca özetleyebiliriz. Eskiden, ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde asistan iken, hemoroidleri alıyorduk. Hocalarımızdan öyle öğrenmiştik. Zaman içinde anladık ki hemoroidler fonksiyonel olarak gerekli. Airbag gibi şişip sönerler yani gaz ve büyük abdesti tutmamızı sağlayan yardımcılardır. Yaşlılıkta kaslar zayıfladığı için büyük abdest ve gaz kaçırma yaşanabilir. Hemoroidiniz yoksa daha çok kaçırırsınız. Dolayısıyla hemoroidleri yerinde tutma arayışları olmuştur. Son dönemde Doppler-Hemoroidal denilen bir cins ultrasonografik bir cihazla bu işlemler yapılır. Hasta uyur. İşlem yaklaşık 20 dakika sürer. Uyuyan hasta da cihaza bağlıdır. Bu cihaz bluetooth teknolojisiyle çalışır ve hemoroide giden taban damarın yerini sesle gösterir. Bunun dikiş materyali vardır. Bu taban damar bulunup bağlanır ve hemoroid söner. Dikiş yöntemi kullanılıyor. Eskiden hemeroid alınıyordu, şimdi alınmıyor. Bu son teknolojidir ve Türkiye’de artık yapılmaktadır. Biz de kendi çapımızda fazlasıyla yapmaktayız.”