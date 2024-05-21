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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ulaştırma alanında yapılacak yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan açıklamasında, havalimanı girişlerinde tüm yolcuların... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T14:11+0300
2024-05-21T14:11+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
havalimanı
emisyon
gemi
recep tayyip erdoğan
düzenleme
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında güvenlik kontrolleri konusunda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Kanun teklifi taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek" ifadesini kullandı.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi konusundaki çalışmaların, TBMM'de son aşamaya geldiğini belirtti.AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı teklifin, Sivil Havacılık Kanunu'nda da değişiklik öngördüğünü aktaran Uraloğlu, "Kanun teklifi taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, bir diğer düzenlemeyle havacılık güvenliğiyle sınırlı olmak üzere özel güvenlik personelinin genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabileceğini bildirdi.'Emisyon geliriyle Türk deniz ticaret filosu yenilenecek'Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların da hız kazandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, ayrıca gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde getirilecek yeni düzenlemeyle Emisyon Fiyatlandırma Sistemini kuracaklarını açıkladı.Türk bayraklı ve Türk sahipli deniz ticaret filosunun faaliyetlerine devam edebilmesi ve rekabet yeteneğini muhafaza edebilmesi için emisyonlarını hızlı şekilde düşürmesi gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:Uraloğlu, deniz taşımacılığından elde edilen karbon fiyatlandırması gelirlerinin de Bakanlığın bütçesine özel ödenek olarak öngörüleceği düzenlemesinin yanında, toplanan tutarların yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni gemi inşa faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını belirtti.Özel gelir ve ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleneceğini aktaran Uraloğlu, "Uygulama kapsamına alınacak gemilerin cinsi, sefer bölgesi, tonajı, gemilerden alınacak emisyon bedeli oranları, emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek" ifadesini kullandı.Uraloğlu, düzenlemeyle Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında kanunu gereğince halihazırda fiziki olarak yapılan limanlara giriş ve çıkış işlemlerinin de dijital olarak sunulan belgeler üzerinden yapılabileceğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bakan-uraloglu-avrupanin-her-ulkesine-kesintisiz-ulasim-saglanacak-1083036634.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, havalimanı, emisyon, gemi, recep tayyip erdoğan, düzenleme
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, havalimanı, emisyon, gemi, recep tayyip erdoğan, düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak

14:11 21.05.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ulaştırma alanında yapılacak yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan açıklamasında, havalimanı girişlerinde tüm yolcuların aranacağını kabul etmeyen yolcuların ise uçağa alınmayacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında güvenlik kontrolleri konusunda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Kanun teklifi taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi konusundaki çalışmaların, TBMM'de son aşamaya geldiğini belirtti.
AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı teklifin, Sivil Havacılık Kanunu'nda da değişiklik öngördüğünü aktaran Uraloğlu, "Kanun teklifi taslağına göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, bir diğer düzenlemeyle havacılık güvenliğiyle sınırlı olmak üzere özel güvenlik personelinin genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabileceğini bildirdi.

'Emisyon geliriyle Türk deniz ticaret filosu yenilenecek'

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların da hız kazandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
Bu kapsamda önümüzdeki süreçte deniz taşımacılığını etkileyecek en önemli konulardan birisi de Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) olacak. AB son aldığı kararla ETS sistemini denizcilik sektöründen kaynaklanan taşıma emisyonlarını da kapsayacak şekilde genişletecek. AB ETS düzenlemesi Avrupa Ekonomik Alanı ile bu alanın dışında kalan limanlar arasındaki seferlerde üretilecek olan emisyonlardan elde edilecek gelirin yüzde 50’sini almayarak diğer ülkenin tasarrufuna bırakacak.
Uraloğlu, ayrıca gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde getirilecek yeni düzenlemeyle Emisyon Fiyatlandırma Sistemini kuracaklarını açıkladı.
Türk bayraklı ve Türk sahipli deniz ticaret filosunun faaliyetlerine devam edebilmesi ve rekabet yeteneğini muhafaza edebilmesi için emisyonlarını hızlı şekilde düşürmesi gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu noktada uluslararası ve bölgesel karbon fiyatlandırma uygulamalarından toplanan gelirlerin ülkemiz tarafından verimli şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bu nedenle, emisyon fiyatlandırma sisteminin ülkemizde kurulması durumunda mütekabiliyet esasına göre toplam üretilen emisyonlardan alınacak gelirin belirlenecek bir miktarının ülkemizce alınması sağlanarak buradan elde edilecek gelirle Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesi veya dönüştürülmesi sağlanacak. Bu sayede, dünya deniz ticaretinde rekabet gücümüz artarak devam ettirilecek.

Uraloğlu, deniz taşımacılığından elde edilen karbon fiyatlandırması gelirlerinin de Bakanlığın bütçesine özel ödenek olarak öngörüleceği düzenlemesinin yanında, toplanan tutarların yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni gemi inşa faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını belirtti.
Özel gelir ve ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleneceğini aktaran Uraloğlu, "Uygulama kapsamına alınacak gemilerin cinsi, sefer bölgesi, tonajı, gemilerden alınacak emisyon bedeli oranları, emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, düzenlemeyle Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında kanunu gereğince halihazırda fiziki olarak yapılan limanlara giriş ve çıkış işlemlerinin de dijital olarak sunulan belgeler üzerinden yapılabileceğini aktardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
DÜNYA
Bakan Uraloğlu: Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak
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