https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/turkiyede-sadece-o-ilde-uretiliyor-visneli-badem-sekeri-1084047370.html

Türkiye’de sadece o ilde üretiliyor: Vişneli badem şekeri

Türkiye’de sadece o ilde üretiliyor: Vişneli badem şekeri

Sputnik Türkiye

Türkiye’de sadece Elazığ’da üretilen vişneli badem şekeri bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T11:29+0300

2024-05-21T11:29+0300

2024-05-21T11:29+0300

yaşam

şeker

elazığ

vişneli badem şekeri

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Elazığ’da yöresel ürünler satan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası ve işletme sahibi, vişneli dondurmadan esinlenerek vişneli badem şekeri üretmeye karar verdi.Elazığ’da üretilen vişne ile kentte beyaz altın olarak bilinen badem şekerini karıştıran ustalar, yeni bir damak zevki keşfetti.İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen vişneli badem şekeri için, halkın güzel tepkilerinin ardından patent başvurusunda bulunuldu.Patenti Elazığ’da olan ve Türkiye’de sadece burada üretilen vişneli badem şekeri, yurt dışından ve farklı şehirlerden gelenlerin lezzet durakları arasında yerini aldı.İşletme sahibi, patenti kendilerinde olan vişneli badem şekerini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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şeker, elazığ, vişneli badem şekeri