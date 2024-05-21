https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/sabiha-gokcen-havalimanina-inis-yapamayan-3-ucak-istanbul-havalimanina-yonlendirildi-1084060874.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T15:31+0300

2024-05-21T15:31+0300

2024-05-21T15:34+0300

türkiye

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

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Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı