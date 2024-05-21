https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/sabiha-gokcen-havalimanina-inis-yapamayan-3-ucak-istanbul-havalimanina-yonlendirildi-1084060874.html
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T15:31+0300
2024-05-21T15:31+0300
2024-05-21T15:34+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082056938_0:130:941:659_1920x0_80_0_0_1e99a44b9aea636d96f3c29b8434a32b.png
Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082056938_0:42:941:747_1920x0_80_0_0_3fe14c58a392804f78a4d595da99a548.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
15:31 21.05.2024 (güncellendi: 15:34 21.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.
Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.
İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.