https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/romanya-vatandaslarina-vize-muafiyeti-kaldirildi--1084037898.html
Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Romanya vatandaşlarının Türkiye turistik amaçlı ziyaretlerinde vize uygulamasında muafiyet sağlandı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T09:30+0300
2024-05-21T09:30+0300
2024-05-21T09:30+0300
dünya
romanya
vize
vize
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vize serbestisi
ab ile türkiye arasında vize serbestesi
ab
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize uygulanmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/brezilyadaki-sel-felaketinde-can-kaybi-160a-dayandi-1084036267.html
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romanya, vize, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, ab ile türkiye arasında vize serbestesi, ab, nato, türkiye
Romanya vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Romanya vatandaşlarının Türkiye turistik amaçlı ziyaretlerinde vize uygulamasında muafiyet sağlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize uygulanmayacak.