https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ozel-egitim-ve-rehabilitasyon-merkezi-operasyonu-5-tutuklama-1084031942.html

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi operasyonu: 5 tutuklama

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi operasyonu: 5 tutuklama

Sputnik Türkiye

Elazığ’da kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T00:48+0300

2024-05-21T00:48+0300

2024-05-21T01:03+0300

türkiye

elazığ

operasyon

dolandırıcılık

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde çalışma yapıldı. Elazığ’da faaliyet gösteren bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sağlık raporuna istinaden eğitim ve rehabilitasyon hizmeti planlanan bireylerin eğitim ve bakım hizmeti almadan almış gibi gösterilerek kamu zararına yol açtığı tespit edilen 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli, suç unsurları ile birlikte gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 15 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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elazığ, operasyon, dolandırıcılık