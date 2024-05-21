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Milli İstihbarat Teşkilatı 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı
Milli İstihbarat Teşkilatı 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorular sosyal medyada çokça paylaşıldı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T17:03+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorunun cevaplarının yakında açıklanacağı belirtildi. Sorular ise şöyle: 1: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse "CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI" şifreli ifadenin açık hali nedir?2: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, "MERHABA" kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?3: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki "AIRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ" ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.)
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Milli İstihbarat Teşkilatı 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı

17:03 21.05.2024
MİT
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Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorular sosyal medyada çokça paylaşıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorunun cevaplarının yakında açıklanacağı belirtildi. Sorular ise şöyle:
1: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse "CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI" şifreli ifadenin açık hali nedir?
2: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, "MERHABA" kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?
3: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki "AIRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ" ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.)
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