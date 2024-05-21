https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/milli-istihbarat-teskilati-5-adet-kriptoloji-sorusu-yayinladi--1084066119.html

Milli İstihbarat Teşkilatı 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı

Milli İstihbarat Teşkilatı 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı, resmi internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorular sosyal medyada çokça paylaşıldı. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T17:03+0300

2024-05-21T17:03+0300

2024-05-21T17:03+0300

türkiye

mit

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Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinde 5 adet kriptoloji sorusu yayınladı. Sorunun cevaplarının yakında açıklanacağı belirtildi. Sorular ise şöyle: 1: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse "CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI" şifreli ifadenin açık hali nedir?2: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, "MERHABA" kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?3: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki "AIRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ" ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.)

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