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Martıların göç sırasındaki kefal avı turistlerin dikkatini çekiyor
Martıların göç sırasındaki kefal avı turistlerin dikkatini çekiyor
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Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.
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inci kefali, kefaletle serbest, martı, av, kuş, фото
inci kefali, kefaletle serbest, martı, av, kuş, фото

Martıların göç sırasındaki kefal avı turistlerin dikkatini çekiyor

13:03 21.05.2024 (güncellendi: 13:05 21.05.2024)
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Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.
Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.
© Necmettin Karaca

Van Gölü'nde yaşayan üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin, zorlu yolculuğu devam ediyor

Van Gölü&#x27;nde yaşayan üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin, zorlu yolculuğu devam ediyor - Sputnik Türkiye
1/6
© Necmettin Karaca

Van Gölü'nde yaşayan üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin, zorlu yolculuğu devam ediyor

© Necmettin Karaca

Yöre sakinlerinin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler, balıkların 3 ay boyunca suyun akışının tersine yüzerek neslini sürdürebilmek için verdiği mücadeleye tanıklık ediyor. Balıklar, bu yolculuk sırasında kacak avcıların yanı sıra Van Gölü Havzası'nda yaşayan martıların da hedefi oluyor.

Yöre sakinlerinin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler, balıkların 3 ay boyunca suyun akışının tersine yüzerek neslini sürdürebilmek için verdiği mücadeleye tanıklık ediyor. Balıklar, bu yolculuk sırasında kacak avcıların yanı sıra Van Gölü Havzası&#x27;nda yaşayan martıların da hedefi oluyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© Necmettin Karaca

Yöre sakinlerinin yanı sıra kente gelen yerli ve yabancı turistler, balıkların 3 ay boyunca suyun akışının tersine yüzerek neslini sürdürebilmek için verdiği mücadeleye tanıklık ediyor. Balıklar, bu yolculuk sırasında kacak avcıların yanı sıra Van Gölü Havzası'nda yaşayan martıların da hedefi oluyor.

© Necmettin Karaca

Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ve Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, avladıkları inci kefalleriyle besleniyor. Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen İsmail Şener, her yıl bu dönemlerde balıkların göçüne tanıklık ettiklerini söyledi.

Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ve Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, avladıkları inci kefalleriyle besleniyor. Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı&#x27;na gelen İsmail Şener, her yıl bu dönemlerde balıkların göçüne tanıklık ettiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© Necmettin Karaca

Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ve Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, avladıkları inci kefalleriyle besleniyor. Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen İsmail Şener, her yıl bu dönemlerde balıkların göçüne tanıklık ettiklerini söyledi.

© Necmettin Karaca

Balıkların yumurtlama döneminde neslini sürdürebilmek için büyük bir mücadele verdiğini belirten Şener, "Birçok ilden, yurt dışından insanlar bu göçe tanıklık etmeye geliyor. Eşsiz bir manzara. Biz de bu göçü fotoğraflayarak kayıt altına aldık." dedi.

Balıkların yumurtlama döneminde neslini sürdürebilmek için büyük bir mücadele verdiğini belirten Şener, &quot;Birçok ilden, yurt dışından insanlar bu göçe tanıklık etmeye geliyor. Eşsiz bir manzara. Biz de bu göçü fotoğraflayarak kayıt altına aldık.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/6
© Necmettin Karaca

Balıkların yumurtlama döneminde neslini sürdürebilmek için büyük bir mücadele verdiğini belirten Şener, "Birçok ilden, yurt dışından insanlar bu göçe tanıklık etmeye geliyor. Eşsiz bir manzara. Biz de bu göçü fotoğraflayarak kayıt altına aldık." dedi.

© Necmettin Karaca

Ziyaretçilerden Ömer Morkoç ise balıkların yumurtalarını bırakmak için doğada verdikleri çabaya hayran kaldıklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Ömer Morkoç ise balıkların yumurtalarını bırakmak için doğada verdikleri çabaya hayran kaldıklarını dile getirdi. - Sputnik Türkiye
5/6
© Necmettin Karaca

Ziyaretçilerden Ömer Morkoç ise balıkların yumurtalarını bırakmak için doğada verdikleri çabaya hayran kaldıklarını dile getirdi.

© Necmettin Karaca

Morkoç, "Gerçekten görülmeye değer. İnci kefalinin hayatta kalmak için hem kaçak avcılarla hem de martılarla da mücadele ediyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzmeye çalışıyor. Biz de bu muhteşem olaya şahitlik etmekteyiz." diye konuştu.

Morkoç, &quot;Gerçekten görülmeye değer. İnci kefalinin hayatta kalmak için hem kaçak avcılarla hem de martılarla da mücadele ediyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzmeye çalışıyor. Biz de bu muhteşem olaya şahitlik etmekteyiz.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/6
© Necmettin Karaca

Morkoç, "Gerçekten görülmeye değer. İnci kefalinin hayatta kalmak için hem kaçak avcılarla hem de martılarla da mücadele ediyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzmeye çalışıyor. Biz de bu muhteşem olaya şahitlik etmekteyiz." diye konuştu.

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