https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/hakan-calhanoglu-serie-ada-aday-gosterildi-1084071752.html
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da aday gösterildi
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da aday gösterildi
Sputnik Türkiye
Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T20:25+0300
2024-05-21T20:25+0300
2024-05-21T20:25+0300
hakan çalhanoğlu
spor
aday
ödül
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
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Inter formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday oldu.Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/real-madridin-yildiz-oyuncusu-futbolu-birakiyor-1084060056.html
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hakan çalhanoğlu, aday, ödül, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a)
hakan çalhanoğlu, aday, ödül, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a)
Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da aday gösterildi
Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Inter formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday oldu.
Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.
Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.