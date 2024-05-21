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Finans uzmanı 'manipülasyon ayına hazır olun' diyerek uyardı: 'Farklı bir ekonomiye uyanabilirsiniz'
Finans uzmanı 'manipülasyon ayına hazır olun' diyerek uyardı: 'Farklı bir ekonomiye uyanabilirsiniz'
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında pazartesi günü yaşanan rekor sonrası “Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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İran cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından piyasalarda kısa süreli yükseliş gerçekleşti.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün yaşanan rekor sonrası piyasaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve “Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz” dedi. Memiş ayrıca “Farklı gelişmeler yaşanabilir. Bu da yatırım araçlarında sert algılamalara neden olabilir. Ben jeopolitik gerilim tarafında İsrail'in bir bölgesel savaş istediğini, yeni bir Körfez savaşı çıkma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.'3 bin 500 beklentim sürüyor'Ons altın için kritik seviyeUzman isim altının ons fiyatı için ilk etapta 2.600 dolar ve devamında ise 3 bin dolar seviyesini beklediğini söyledi. “Şu anda bu seviyelerin yukarısını revize edecek bir gelişme şu anda yok” diyen Memiş şunları kaydetti:
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altın, yarım gram altın, altın madalya, islam memiş, finans, finans sektörü, ekonomi, dolar, dolar/tl
altın, yarım gram altın, altın madalya, islam memiş, finans, finans sektörü, ekonomi, dolar, dolar/tl

Finans uzmanı 'manipülasyon ayına hazır olun' diyerek uyardı: 'Farklı bir ekonomiye uyanabilirsiniz'

09:38 21.05.2024
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Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında pazartesi günü yaşanan rekor sonrası “Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz” dedi.
İran cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından piyasalarda kısa süreli yükseliş gerçekleşti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün yaşanan rekor sonrası piyasaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve “Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz” dedi. Memiş ayrıca “Farklı gelişmeler yaşanabilir. Bu da yatırım araçlarında sert algılamalara neden olabilir. Ben jeopolitik gerilim tarafında İsrail'in bir bölgesel savaş istediğini, yeni bir Körfez savaşı çıkma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

'3 bin 500 beklentim sürüyor'

Tabii bu yıl sonuna kadar değerli emtialar tarafında altın ve gümüş yeni rekorlara imza atabilir. Bunun hazırlığını merkez bankaları zaten yaptı. 2024 yılının ilk çeyreğinde merkez bankaları bin 238 tonluk altın alımı yaptı ve yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 30 tonluk alım yaptığını gördük. Merkez bankaların her altın rezervlerini artırmasından sonra jeopolitik gerilimlerin aslında bir noktada patlak verdiğini bize göstermiş oluyor. Bu yılla alakalı 3 bin-3 bin 500 TL seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor.

Ons altın için kritik seviye

Uzman isim altının ons fiyatı için ilk etapta 2.600 dolar ve devamında ise 3 bin dolar seviyesini beklediğini söyledi. “Şu anda bu seviyelerin yukarısını revize edecek bir gelişme şu anda yok” diyen Memiş şunları kaydetti:
“Ancak bir jeopolitik gerilim tekrar tırmanırsa ve sıcak savaşa dönüşürse bu durum tabii ki değişebilir ama bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler, dünyanın jeopolitik anlamda iyi bir yere gitmediğini, bölgesel savaşların gelme ihtimalini her zaman güçlendiren yeni açıklamalar var. Piyasalarda şöyle bir şey var, insanlar genelde haftaya başlarken başka bir piyasaya başlıyor, farklı bir haber akışı geliyor.”
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