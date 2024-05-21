https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/finans-uzmani-manipulasyon-ayina-hazir-olun-diyerek-uyardi-farkli-bir-ekonomiye-uyanabilirsiniz-1084037604.html

Finans uzmanı 'manipülasyon ayına hazır olun' diyerek uyardı: 'Farklı bir ekonomiye uyanabilirsiniz'

Finans uzmanı 'manipülasyon ayına hazır olun' diyerek uyardı: 'Farklı bir ekonomiye uyanabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında pazartesi günü yaşanan rekor sonrası “Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T09:38+0300

2024-05-21T09:38+0300

2024-05-21T09:38+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

altın madalya

islam memiş

finans

finans sektörü

ekonomi

dolar

dolar/tl

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İran cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından piyasalarda kısa süreli yükseliş gerçekleşti.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün yaşanan rekor sonrası piyasaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve “Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz” dedi. Memiş ayrıca “Farklı gelişmeler yaşanabilir. Bu da yatırım araçlarında sert algılamalara neden olabilir. Ben jeopolitik gerilim tarafında İsrail'in bir bölgesel savaş istediğini, yeni bir Körfez savaşı çıkma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.'3 bin 500 beklentim sürüyor'Ons altın için kritik seviyeUzman isim altının ons fiyatı için ilk etapta 2.600 dolar ve devamında ise 3 bin dolar seviyesini beklediğini söyledi. “Şu anda bu seviyelerin yukarısını revize edecek bir gelişme şu anda yok” diyen Memiş şunları kaydetti:

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altın, yarım gram altın, altın madalya, islam memiş, finans, finans sektörü, ekonomi, dolar, dolar/tl