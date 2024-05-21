https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/al-pacinodan-yeni-proje-yeniden-mafya-babasi-rolunde-1084038408.html

Al Pacino'dan yeni proje: Yeniden 'mafya babası' rolünde

Al Pacino'dan yeni proje: Yeniden 'mafya babası' rolünde

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Al Pacino, 'Baba' serisi ve Scarface'in ardından bir kez daha mafya babası rolüyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T09:53+0300

2024-05-21T09:53+0300

2024-05-21T09:53+0300

yaşam

al pacino

sinema

oyuncu

film

proje

gangster

mafya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072520126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f1220396b14dfdcd10c30c50d76a42a.jpg

Hollywood'un ünlü isimlerinden Al Pacino yeni aksiyon filmi olan suç temalı Captivated adlı filmin başrolü için sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Al Pacino'yu mafya patronluğuna yeniden getiren filmde, Katie Holmes ve Toby Kebbell da rol alıyor.Deadline'ın haberine göre, 1973 yılında geçen ve gerçek hayattan uyarlanan film dünyanın en zengin adamlarından Jean Paul Getty'nin torununu kaçıran Saro Mammoliti'yi konu ediniyor.Mammoliti, fidye pazarlıkları sırasında kurbanının annesine aşık olunca tüm planı riske atıyor. Yönetmenliğini Dito Montiel'in üstlendiği filmin çekimlerinin önümüzdeki kış İtalya'da yapılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240116/sinema-dunyasinin-en-sevilen-yildizlarindan-ryan-goslingin-istanbulda-balmumu-heykeli-yapildi-1079713041.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

al pacino, sinema, oyuncu, film, proje, gangster, mafya