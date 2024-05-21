https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/al-pacinodan-yeni-proje-yeniden-mafya-babasi-rolunde-1084038408.html
Al Pacino'dan yeni proje: Yeniden 'mafya babası' rolünde
Al Pacino'dan yeni proje: Yeniden 'mafya babası' rolünde
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Al Pacino, 'Baba' serisi ve Scarface'in ardından bir kez daha mafya babası rolüyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T09:53+0300
2024-05-21T09:53+0300
2024-05-21T09:53+0300
yaşam
al pacino
sinema
oyuncu
film
proje
gangster
mafya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072520126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f1220396b14dfdcd10c30c50d76a42a.jpg
Hollywood'un ünlü isimlerinden Al Pacino yeni aksiyon filmi olan suç temalı Captivated adlı filmin başrolü için sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Al Pacino'yu mafya patronluğuna yeniden getiren filmde, Katie Holmes ve Toby Kebbell da rol alıyor.Deadline'ın haberine göre, 1973 yılında geçen ve gerçek hayattan uyarlanan film dünyanın en zengin adamlarından Jean Paul Getty'nin torununu kaçıran Saro Mammoliti'yi konu ediniyor.Mammoliti, fidye pazarlıkları sırasında kurbanının annesine aşık olunca tüm planı riske atıyor. Yönetmenliğini Dito Montiel'in üstlendiği filmin çekimlerinin önümüzdeki kış İtalya'da yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240116/sinema-dunyasinin-en-sevilen-yildizlarindan-ryan-goslingin-istanbulda-balmumu-heykeli-yapildi-1079713041.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072520126_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_f4d49d67d4e58e5eb98f1e965a1cf1b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
al pacino, sinema, oyuncu, film, proje, gangster, mafya
al pacino, sinema, oyuncu, film, proje, gangster, mafya
Al Pacino'dan yeni proje: Yeniden 'mafya babası' rolünde
Usta oyuncu Al Pacino, 'Baba' serisi ve Scarface'in ardından bir kez daha mafya babası rolüyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Hollywood'un ünlü isimlerinden Al Pacino yeni aksiyon filmi olan suç temalı Captivated adlı filmin başrolü için sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Al Pacino'yu mafya patronluğuna yeniden getiren filmde, Katie Holmes ve Toby Kebbell da rol alıyor.
Deadline'ın haberine göre, 1973 yılında geçen ve gerçek hayattan uyarlanan film dünyanın en zengin adamlarından Jean Paul Getty'nin torununu kaçıran Saro Mammoliti'yi konu ediniyor.
Mammoliti, fidye pazarlıkları sırasında kurbanının annesine aşık olunca tüm planı riske atıyor.
Yönetmenliğini Dito Montiel'in üstlendiği filmin çekimlerinin önümüzdeki kış İtalya'da yapılması bekleniyor.