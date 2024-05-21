https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/1-mayis-gosterilerinde-polise-saldirdigi-belirlenen-27-kisi-daha-gozaltina-alindi-1084041999.html
1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı belirlenen 27 kişi daha gözaltına alındı
1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı belirlenen 27 kişi daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırıda bulunduğu sonradan tespit edilen 39 şüpheliden 27'si... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T10:34+0300
2024-05-21T10:34+0300
2024-05-21T10:34+0300
türkiye
1 mayıs
gözaltı
saraçhane
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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 zanlıyı yakaladı, 12 şüpheliyi ise arıyor.
türkiye
saraçhane
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1 mayıs, gözaltı, saraçhane
1 mayıs, gözaltı, saraçhane
1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı belirlenen 27 kişi daha gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırıda bulunduğu sonradan tespit edilen 39 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 zanlıyı yakaladı, 12 şüpheliyi ise arıyor.