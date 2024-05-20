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Pekin'den İstanbul'a geldi, Türkiye'de bir ilki başardı
Pekin'den İstanbul'a geldi, Türkiye'de bir ilki başardı
Sputnik Türkiye
Çin'in Sichuan kentinde Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çin'de başladığı eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. Türkiye'de birçok kişiye... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T13:56+0300
2024-05-20T13:57+0300
yaşam
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Milliyet'ten Betül Yasemin Keskin'in haberine göre Celaleddin Wang, Çin'de Sichuan kentinde Müslüman bir ailede dünyaya geldi. O yıllarda Pekin İmparatorluk Üniversitesi olarak bilinen, şimdilerin Pekin Üniversitesi'nde Arapça ve Türk dillerinde eğitim aldı. Dillere olan merakı onu İstanbul'a kadar getirdi. Yine o yıllarda Dârülfünân olan olarak bilinen İstanbul Üniversitesi'ne gelen Wang burada tarih eğitimi aldı. Keskin'in aktardığına göre O yıllarda Türkolog Zeki Velidi Togan ile kurduğu arkadaşlığı devam ediyordu. Ara sıra mektuplaşıyorlardı. Togan arkadaşı Wang'ı Türkiye'ye davet etmiş, İstanbul Üniversitesi'nde Sinoloji (Çin dili ve felsefesi) kürsüsü kurması teklifinde bulundu.İlk Çin restoranını açtıÇinceyi Türkiye'de öğreten ilk eğitmenlerden olan Çin dilleri profesörü Celaleddin Wang'ın kayıtlara göre Kur'an-ı Kerim'i de Çince'ye tercüme ettiği ama tercüme kağıtlarının olduğu çantayı kaybettiği söyleniyor.Wang, bu kez Taksim'de bir dükkan açmak istedi. Kayıtlara göre, o dönem eski bir milletvekili olan Kahraman Arıklı ve belediye üyesi İhsan Bingüler ona gerekli parayı borç verdi. Wang ve ailesi Taksim'deki kendilerine ait olan dükkanlarını açtılar. Böylece Wang bir yandan öğretmenliğine devam ederken ailesi de restoranı işletiyordu. Artık her şey çok yolundaydı. 8 çocuğu olan Wang çifti bütün çocuklarına eşit şartlarda bir eğitim kalitesi sunabilmek için var güçleriyle savaştı. Ve sonunda başarılı oldular, bütün çocukları çok güzel eğitimler alarak dünyanın dört bir yanında çalışmalarına devam ettiler.İstanbul'da öldüÇin dilleri profesörü Celaleddin Wang'ın Çin'de başlayan yolculuğu ailesiyle birlikte geldiği Türkiye, İstanbul'da son buldu. Onu sevenlere göre bu çok erken bir kayıptı. Takvimler 1961 yılının 23 Ocak gününü gösterirken hayatını kaybetti. Yakın dostu Zeki Velidi Togan onun ölümünün ardından şu sözleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/turkiyenin-yuzde-821i-kafe-ve-restoranlarin-enflasyon-bahanesiyle-firsatcilik-yaptigini-dusunuyor-1083181087.html
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çinli, restoran, çince, akademisyen, türkiye
çinli, restoran, çince, akademisyen, türkiye

Pekin'den İstanbul'a geldi, Türkiye'de bir ilki başardı

13:56 20.05.2024 (güncellendi: 13:57 20.05.2024)
© AAçin restoranı
çin restoranı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
© AA
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Çin'in Sichuan kentinde Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çin'de başladığı eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. Türkiye'de birçok kişiye Çince'yi öğreten ilk isim olmakla beraber Türkiye'ye Çin mutfağını da getiren ilk kişi oldu.
Milliyet'ten Betül Yasemin Keskin'in haberine göre Celaleddin Wang, Çin'de Sichuan kentinde Müslüman bir ailede dünyaya geldi. O yıllarda Pekin İmparatorluk Üniversitesi olarak bilinen, şimdilerin Pekin Üniversitesi'nde Arapça ve Türk dillerinde eğitim aldı. Dillere olan merakı onu İstanbul'a kadar getirdi. Yine o yıllarda Dârülfünân olan olarak bilinen İstanbul Üniversitesi'ne gelen Wang burada tarih eğitimi aldı.
Keskin'in aktardığına göre O yıllarda Türkolog Zeki Velidi Togan ile kurduğu arkadaşlığı devam ediyordu. Ara sıra mektuplaşıyorlardı. Togan arkadaşı Wang'ı Türkiye'ye davet etmiş, İstanbul Üniversitesi'nde Sinoloji (Çin dili ve felsefesi) kürsüsü kurması teklifinde bulundu.

İlk Çin restoranını açtı

Çinceyi Türkiye'de öğreten ilk eğitmenlerden olan Çin dilleri profesörü Celaleddin Wang'ın kayıtlara göre Kur'an-ı Kerim'i de Çince'ye tercüme ettiği ama tercüme kağıtlarının olduğu çantayı kaybettiği söyleniyor.
Wang, bu kez Taksim'de bir dükkan açmak istedi. Kayıtlara göre, o dönem eski bir milletvekili olan Kahraman Arıklı ve belediye üyesi İhsan Bingüler ona gerekli parayı borç verdi. Wang ve ailesi Taksim'deki kendilerine ait olan dükkanlarını açtılar. Böylece Wang bir yandan öğretmenliğine devam ederken ailesi de restoranı işletiyordu. Artık her şey çok yolundaydı. 8 çocuğu olan Wang çifti bütün çocuklarına eşit şartlarda bir eğitim kalitesi sunabilmek için var güçleriyle savaştı. Ve sonunda başarılı oldular, bütün çocukları çok güzel eğitimler alarak dünyanın dört bir yanında çalışmalarına devam ettiler.

İstanbul'da öldü

Çin dilleri profesörü Celaleddin Wang'ın Çin'de başlayan yolculuğu ailesiyle birlikte geldiği Türkiye, İstanbul'da son buldu. Onu sevenlere göre bu çok erken bir kayıptı. Takvimler 1961 yılının 23 Ocak gününü gösterirken hayatını kaybetti. Yakın dostu Zeki Velidi Togan onun ölümünün ardından şu sözleri kullandı:
"Wang, Türkiye'nin son istasyonu olacağını ve burada öleceğini söylüyordu. Ne yazık ki bu dileği çok erken gerçekleşti. Çok mütevazı bir insandı ve asla gösteriş yapmazdı, ailesini gündeme getirmemek için dertlerini anlatmaktan bile kaçınırdı. Ölmeden bir saat önce konuşmuştuk. Allah rahmet eylesin."
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Türkiye'nin yüzde 82.1’i kafe ve restoranların enflasyon bahanesiyle fırsatçılık yaptığını düşünüyor
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