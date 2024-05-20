https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/lazer-epilasyon-ve-cilt-bakim-cihazlarina-el-konuldu-guzellik-merkezlerine-satilacakti-1084009845.html
Lazer epilasyon ve cilt bakım cihazlarına el konuldu: Güzellik merkezlerine satılacaktı
Lazer epilasyon ve cilt bakım cihazlarına el konuldu: Güzellik merkezlerine satılacaktı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazı ele geçirildi. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T14:40+0300
2024-05-20T14:40+0300
2024-05-20T14:40+0300
türkiye
kaçakçılık
lazer
lazer
epilasyon
istanbul
güzellik merkezi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollarda yurda getirilen cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda Bağcılar'da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.Kozmetik sektöründe kullanılan cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/unlu-gece-kulubune-baskin-uyusturucu-silah-kacakciligi-ve-kara-para-aklama-suclamasi-1083755875.html
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kaçakçılık, lazer, lazer, epilasyon, istanbul, güzellik merkezi, mrs. tataristan güzellik yarışması
kaçakçılık, lazer, lazer, epilasyon, istanbul, güzellik merkezi, mrs. tataristan güzellik yarışması
Lazer epilasyon ve cilt bakım cihazlarına el konuldu: Güzellik merkezlerine satılacaktı
İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazı ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollarda yurda getirilen cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Bağcılar'da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.
Kozmetik sektöründe kullanılan cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.