https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/lazer-epilasyon-ve-cilt-bakim-cihazlarina-el-konuldu-guzellik-merkezlerine-satilacakti-1084009845.html

Lazer epilasyon ve cilt bakım cihazlarına el konuldu: Güzellik merkezlerine satılacaktı

Lazer epilasyon ve cilt bakım cihazlarına el konuldu: Güzellik merkezlerine satılacaktı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazı ele geçirildi. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T14:40+0300

2024-05-20T14:40+0300

2024-05-20T14:40+0300

türkiye

kaçakçılık

lazer

lazer

epilasyon

istanbul

güzellik merkezi

mrs. tataristan güzellik yarışması

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollarda yurda getirilen cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.Bu kapsamda Bağcılar'da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi.Kozmetik sektöründe kullanılan cilt bakım ve lazer epilasyon cihazları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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kaçakçılık, lazer, lazer, epilasyon, istanbul, güzellik merkezi, mrs. tataristan güzellik yarışması