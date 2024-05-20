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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin hava şartlarından dolayı 'acil iniş' yaptığı duyurulmuştu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
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ibrahim reisi
hüseyin emir abdullahiyan
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Fakat son tahlilde enkaza ulaşılmasının ardından helikopterin kaza yaparak parçalarına ayrıldığı ve yandığı belirlendi. Kaza sırasında helikopterde olan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan hayatını kaybetti. Sputnik, Reisi ve Abdullahiyan'ın fotoğraflarını bir galeride topladı.
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fotoğraf, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, iran, helikopter kazası, фото
fotoğraf, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, iran, helikopter kazası, фото

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti

21:15 20.05.2024 (güncellendi: 21:22 20.05.2024)
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin hava şartlarından dolayı 'acil iniş' yaptığı duyurulmuştu.
Fakat son tahlilde enkaza ulaşılmasının ardından helikopterin kaza yaparak parçalarına ayrıldığı ve yandığı belirlendi. Kaza sırasında helikopterde olan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan hayatını kaybetti.
Sputnik, Reisi ve Abdullahiyan'ın fotoğraflarını bir galeride topladı.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinİran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile yapılan görüşmelerde, 15 Mart 2022
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov ile yapılan görüşmelerde, 15 Mart 2022
© AFP 2023 / Atta KenareTahran'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 3 Eylül 2023
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
2/10
© AFP 2023 / Atta Kenare
Tahran'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 3 Eylül 2023
© Fotoğraf : Public domainReisi, İran-Irak savaşı sırasında cephede konuşma yaparken
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
3/10
© Fotoğraf : Public domain
Reisi, İran-Irak savaşı sırasında cephede konuşma yaparken
© AP Photo / Mary AltafferReisi, BM Genel Kurulu toplantısında konuşma yaparken, 21 Eylül 2022
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
4/10
© AP Photo / Mary Altaffer
Reisi, BM Genel Kurulu toplantısında konuşma yaparken, 21 Eylül 2022
© IRNA Video Frame Helikopter kazasının yaşandığı bölgeden cenazelerin tahliyesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
5/10
© IRNA Video Frame
Helikopter kazasının yaşandığı bölgeden cenazelerin tahliyesi
© AP Photo / Vahid Salemiİran'ın başkenti Tahran'da Reisi için dua eden İranlılar
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
6/10
© AP Photo / Vahid Salemi
İran'ın başkenti Tahran'da Reisi için dua eden İranlılar
© AP Photo / Vahid SalemiHelikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
7/10
© AP Photo / Vahid Salemi
Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
© AFP 2023 / Adem AltanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
8/10
© AFP 2023 / Adem Altan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri İbrahim Reisi
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Helicopter crash (cropped image)İran lideri Reisi ve heyetinin bulunduğu helikopterin düştüğü yer
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
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CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Helicopter crash (cropped image)
İran lideri Reisi ve heyetinin bulunduğu helikopterin düştüğü yer
© Sputnik / Sergei Savostyanov/POOL / Multimedya arşivine gidinCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye konulu Astana Zirvesi'nde, 19 Temmuz 2022
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Sergei Savostyanov/POOL
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Multimedya arşivine gidin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye konulu Astana Zirvesi'nde, 19 Temmuz 2022
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