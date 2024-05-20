https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iran-cumhurbaskani-reisi-ve-disisleri-bakani-abdullahiyan-helikopter-kazasinda-oldu-1084017514.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin hava şartlarından dolayı 'acil iniş' yaptığı duyurulmuştu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T21:15+0300

2024-05-20T21:15+0300

2024-05-20T21:22+0300

multimedya

fotoğraf

ibrahim reisi

hüseyin emir abdullahiyan

iran

helikopter kazası

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Fakat son tahlilde enkaza ulaşılmasının ardından helikopterin kaza yaparak parçalarına ayrıldığı ve yandığı belirlendi. Kaza sırasında helikopterde olan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan hayatını kaybetti. Sputnik, Reisi ve Abdullahiyan'ın fotoğraflarını bir galeride topladı.

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Sputnik Türkiye

fotoğraf, ibrahim reisi, hüseyin emir abdullahiyan, iran, helikopter kazası, фото