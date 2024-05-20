https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/erdogan-irana-bassagligi-diliyorum-1084018534.html
Erdoğan: İran'a başsağlığı diliyorum
Erdoğan: İran'a başsağlığı diliyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla... 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T15:23+0300
2024-05-20T15:23+0300
2024-05-20T15:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
ibrahim reisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuşuyor
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recep tayyip erdoğan, son dakika, ibrahim reisi
recep tayyip erdoğan, son dakika, ibrahim reisi
Erdoğan: İran'a başsağlığı diliyorum
15:23 20.05.2024 (güncellendi: 15:25 20.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Türkiye olarak bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni”nde konuşuyor
AKINCI insansız hava aracını bölgeye sevk ettik.
Reisi'ye rahmet niyaz ediyorum. İran'a başsağlığı diliyorum
Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Türkiye olarak bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız