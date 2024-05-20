Erdoğan: İran'a başsağlığı diliyorum

© AA / Murat Kula Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı © AA / Murat Kula

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Türkiye olarak bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız." dedi.