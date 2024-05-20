https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/cinsel-istismar-sucundan-ceza-alacaksin-diye-mesaj-attilar-609-bin-liralik-vurgun-yapildi-1083999425.html

'Cinsel istismar suçundan ceza alacaksın' diye mesaj attılar: 609 bin liralık vurgun yapıldı

'Cinsel istismar suçundan ceza alacaksın' diye mesaj attılar: 609 bin liralık vurgun yapıldı

Sputnik Türkiye

Bursa’da oluşturdukları sahte WhatsApp profilleriyle tuzağa düşürdükleri 4 kişiyi, 609 bin lira dolandıran çete, polis operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 8... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T11:28+0300

2024-05-20T11:28+0300

2024-05-20T11:28+0300

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Bursa’da sahte WhatsApp profiliyle vurgun yapan çete çökertildi.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y, A.T, Y.A. ve M.U. isimli şüphelilerin, sahte profillerle tuzağa düşürülüp toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti.Polis fiziki ve teknik takip başlattı.Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kadın profili açarak kurbanlarına, “Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?” şeklinde mesaj attığını belirledi.Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.Şüphelilerin; mağdurları, “Cinsel istismar suçundan ceza alacaksın.” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi.Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.Çok sayıda kredi kartı ele geçirildiŞüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi.Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken A.K. Hakkari'de Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi.

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