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BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik karar taslağını reddetti
BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik karar taslağını reddetti
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya’nın uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik karar tasarısını kabul etmedi. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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bm güvenlik konseyi
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vasiliy nebenzya
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, Rusya’nın uzayda silahlanma yarışının önlenmesine ilişkin karar tasarısı, geçmesi için 15 üzerinden gerekli 9 oya ulaşamadı.Girişim Rusya, Çin, Cezayir, Guyana, Ekvador, Mozambik ve Sierra Leone olmak üzere 7 ülke tarafından desteklenirken ABD, Fransa, İngiltere, Japonya, Slovenya, Güney Kore ve Malta dahil 7 ülke tarafından veto edildi. Diğer yandan İsviçre, oylamada çekimser kaldı.Oylamanın sonuçlarını yorumlayan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı’nın uzayı askerileştirmeye devam etme niyetini doğruladığını kaydetti. Rus diplomat, Moskova’nın bu adımı analiz ederek karşı eylemlerde bulunması gerekeceğini, ancak Rusya’nın yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti.Rusya mayıs başlarında önermiştiRusya’nın mayıs ayının başlarında önerdiği karar tasarısında diğer hususların yanı sıra tüm devletlere, uzaya silah yerleştirilmesini kalıcı olarak önlemeye yönelik acil önlemler alma çağrısı yer alıyordu. Belge aynı zamanda uzayda, uzaydan dünyaya ve dünyadan uzaydaki objelere yönelik kuvvet kullanımını engelleyecek eylemler de içeriyordu.Buna ek olarak tasarıda, müzakereler yoluyla güvenilir bir şekilde doğrulanabilir ve yasal olarak bağlayıcı olan çok taraflı anlaşmaların hızlı bir şekilde geliştirilmesinden bahsediliyordu.Metin ayrıca, Uzay Anlaşması’nın tüm taraflarının, nükleer silah veya diğer kitle imha silahlarını taşıyan herhangi bir nesnenin dünya etrafındaki yörüngeye yerleştirilmemesi de dahil olmak üzere, bu anlaşmaya tam olarak uyma yükümlülüğünü yeniden doğrular nitelikteydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240222/bakan-fidan-adim-atamayan-bm-guvenlik-konseyi-tum-bm-sisteminin-sayginligina-golge-dusuruyor-1081005588.html
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm güvenlik konseyi, rusya, karar tasarısı, vasiliy nebenzya

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik karar taslağını reddetti

23:57 20.05.2024 (güncellendi: 23:58 20.05.2024)
BM Güvenlik Konseyi
BM Güvenlik Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya’nın uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik karar tasarısını kabul etmedi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, Rusya’nın uzayda silahlanma yarışının önlenmesine ilişkin karar tasarısı, geçmesi için 15 üzerinden gerekli 9 oya ulaşamadı.
Girişim Rusya, Çin, Cezayir, Guyana, Ekvador, Mozambik ve Sierra Leone olmak üzere 7 ülke tarafından desteklenirken ABD, Fransa, İngiltere, Japonya, Slovenya, Güney Kore ve Malta dahil 7 ülke tarafından veto edildi. Diğer yandan İsviçre, oylamada çekimser kaldı.
Oylamanın sonuçlarını yorumlayan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı’nın uzayı askerileştirmeye devam etme niyetini doğruladığını kaydetti. Rus diplomat, Moskova’nın bu adımı analiz ederek karşı eylemlerde bulunması gerekeceğini, ancak Rusya’nın yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Rusya mayıs başlarında önermişti

Rusya’nın mayıs ayının başlarında önerdiği karar tasarısında diğer hususların yanı sıra tüm devletlere, uzaya silah yerleştirilmesini kalıcı olarak önlemeye yönelik acil önlemler alma çağrısı yer alıyordu. Belge aynı zamanda uzayda, uzaydan dünyaya ve dünyadan uzaydaki objelere yönelik kuvvet kullanımını engelleyecek eylemler de içeriyordu.
Buna ek olarak tasarıda, müzakereler yoluyla güvenilir bir şekilde doğrulanabilir ve yasal olarak bağlayıcı olan çok taraflı anlaşmaların hızlı bir şekilde geliştirilmesinden bahsediliyordu.
Metin ayrıca, Uzay Anlaşması’nın tüm taraflarının, nükleer silah veya diğer kitle imha silahlarını taşıyan herhangi bir nesnenin dünya etrafındaki yörüngeye yerleştirilmemesi de dahil olmak üzere, bu anlaşmaya tam olarak uyma yükümlülüğünü yeniden doğrular nitelikteydi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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