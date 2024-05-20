https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/bakan-simsek-talimat-verdi-300-malmudurlugu-kapanacak-1083990986.html

Bakan Şimşek talimat verdi: '300 malmüdürlüğü kapanacak'

Bakan Şimşek talimat verdi: '300 malmüdürlüğü kapanacak'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle Bakanlığa bağlı malmüdürlüklerinin yeniden yapılandırılması... 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T00:48+0300

2024-05-20T00:48+0300

2024-05-20T00:48+0300

ekonomi

hazine

ekonomi

kamuda tasarruf

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Şimşek, kamuda tasarruf ve verimlilik çalışmaları kapsamında mal müdürlüklerinde yapılacak çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.Bakanlığının taşra teşkilatlardan birisi olan mal müdürlüklerinin, muhasebe ve diğer saymanlık hizmetleri sunduğunu anımsatan Şimşek, "Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle birlikte Bakanlığıma bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 mal müdürlüğünün kapatılması sağlanacak. Mal müdürlüklerinin yaptığı görevler, bundan böyle hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş başka bir mal müdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek." diye konuştu.Bakan Şimşek, Bakanlığının taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılması kapsamında yapılacak bu değişiklikle kamuda kaynak kullanımında etkinlik sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile personel ve iş gücü yönetimi gibi hedeflere ulaşılmasının amaçlandığını ifade etti."Gereksiz harcamalar önlenecek"Atılan adımla, taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli bir tasarruf sağlanacağına işaret eden Şimşek, "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir." değerlendirmesini yaptı.Şimşek, yeni teknolojik sistemlerle kamu mali yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edeceklerini aktarırken, bu dönüşümün, kamu hizmetlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı."Hizmet kalitesinden ödün yok"Bu kapsamda iş gücü yönetiminin önemine de dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

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hazine, ekonomi, kamuda tasarruf