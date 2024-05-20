https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/ahmet-hakan-imamoglu-ile-yurt-disina-giden-gazeteciler-otel-parasini-kendileri-mi-odediler-1083995030.html
Ahmet Hakan: İmamoğlu ile yurt dışına giden gazeteciler otel parasını kendileri mi ödediler?
Ahmet Hakan: İmamoğlu ile yurt dışına giden gazeteciler otel parasını kendileri mi ödediler?
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerle Roma'ya gitti. Ahmet Hakan, "İmamoğlu ile yurt dışına giden gazeteciler otel parasını kendileri mi ödediler?" diye sordu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T09:39+0300
2024-05-20T09:39+0300
2024-05-20T09:39+0300
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gazeteci
gazeteciler
ibb
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu ile İtalya'ya giden gazetecilere seslendi.Ahmet Hakan "Ben arada sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla yurtdışı gezilerine katılan bir gazeteciyim. Gerçi benim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla gittiğim yerlerin tümünü toplasan bir Roma etmez ama olsun. Merak ettiğim konuya geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezilerine katılan gazetecilerin durumunu açıklamak istiyorum: Erdoğan’ın gezilerinde otel parasını gazeteciler ödüyor. Erdoğan’ın gezilerinde yemek parasını gazeteciler ödüyor. Bu seyahatlerde ödeme yapılmayan tek şey uçak seyahati. Bu arada Erdoğan’ın uçağındaki gazetecilere ayrılan koltuklar da ekonomi sınıfıyla eşdeğer." dedi.Ahmet Hakan merak ettiği konuyu ise şu şekilde
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imamoğlu roma gazeteciler
imamoğlu roma gazeteciler
Ahmet Hakan: İmamoğlu ile yurt dışına giden gazeteciler otel parasını kendileri mi ödediler?
İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerle Roma'ya gitti. Ahmet Hakan, "İmamoğlu ile yurt dışına giden gazeteciler otel parasını kendileri mi ödediler?" diye sordu.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu ile İtalya'ya giden gazetecilere seslendi.
Ahmet Hakan "Ben arada sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla yurtdışı gezilerine katılan bir gazeteciyim. Gerçi benim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağıyla gittiğim yerlerin tümünü toplasan bir Roma etmez ama olsun. Merak ettiğim konuya geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezilerine katılan gazetecilerin durumunu açıklamak istiyorum: Erdoğan’ın gezilerinde otel parasını gazeteciler ödüyor. Erdoğan’ın gezilerinde yemek parasını gazeteciler ödüyor. Bu seyahatlerde ödeme yapılmayan tek şey uçak seyahati. Bu arada Erdoğan’ın uçağındaki gazetecilere ayrılan koltuklar da ekonomi sınıfıyla eşdeğer." dedi.
Ahmet Hakan merak ettiği konuyu ise şu şekilde
"Gelelim merak ettiğim konuya: Ekrem İmamoğlu ile yurtdışı gezisine katılan gazeteciler... Otel parasını kendileri mi ödediler? Yemek parasını kendileri mi ödediler?"