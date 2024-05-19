Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı

© AA / Sefa Karacan Bilgiç, "Tam 105 yıl önce, belki de bu saatlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak istikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı. Biz de bundan 105 sene sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Moskova'daki gençlerle birlikte 5 kilometre koşarak kutladık ve Atatürk'ü andık" dedi.