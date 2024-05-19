Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşuya Türk vatandaşları ilgi gösterdi.
Rusya'nın birçok kentinde 2017'den bu yana düzenlenen 'Rusya Yarı Maratonu' kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen koşuya Türk vatandaşları katıldı.
© AA / Sefa KaracanRusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
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© AA / Sefa Karacan
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
© AA / Sefa KaracanBüyükelçi Tanju Bilgiç ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları ile Türk gençleri, 5 kilometrelik etabı Türk bayrağıyla koştu.
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© AA / Sefa Karacan
Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları ile Türk gençleri, 5 kilometrelik etabı Türk bayrağıyla koştu.
© AA / Sefa KaracanRusya'nın birçok kentinde 2017'den bu yana düzenlenen 'Rusya Yarı Maratonu' kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen koşuya Türk vatandaşları katıldı.
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© AA / Sefa Karacan
Rusya'nın birçok kentinde 2017'den bu yana düzenlenen 'Rusya Yarı Maratonu' kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen koşuya Türk vatandaşları katıldı.
© AA / Sefa KaracanRusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
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© AA / Sefa Karacan
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
© AA / Sefa KaracanRusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
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© AA / Sefa Karacan
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
© AA / Sefa KaracanBilgiç, "Tam 105 yıl önce, belki de bu saatlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak istikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı. Biz de bundan 105 sene sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Moskova'daki gençlerle birlikte 5 kilometre koşarak kutladık ve Atatürk'ü andık" dedi.
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© AA / Sefa Karacan
Bilgiç, "Tam 105 yıl önce, belki de bu saatlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak istikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı. Biz de bundan 105 sene sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Moskova'daki gençlerle birlikte 5 kilometre koşarak kutladık ve Atatürk'ü andık" dedi.
© AA / Sefa KaracanRusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
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© AA / Sefa Karacan
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
© AA / Sefa KaracanRusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
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© AA / Sefa Karacan
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
© AA / Sefa KaracanRusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
9/10
© AA / Sefa Karacan
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandı
© AA / Sefa KaracanRusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandıorganizasyonuyla yarı maratonda ‘’19 Mayıs’’ tişörtleri ve Türk bayraklarıyla koştu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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© AA / Sefa Karacan
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'Rusya Yarı Maratonu' ile kutlandıorganizasyonuyla yarı maratonda ‘’19 Mayıs’’ tişörtleri ve Türk bayraklarıyla koştu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )