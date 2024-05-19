https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/gazzeye-saldirilarda-bir-gazeteci-daha-yasamini-yitirdi-1083967929.html
Gazze'ye saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi
Gazze'ye saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakarak Refah operasyonuyla işgalini genişleten İsrail ordusunun dün geceki saldırılarında bir gazetecinin daha yaşamını... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T09:12+0300
2024-05-19T09:12+0300
2024-05-19T09:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
gazeteci
can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083967734_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_95543c79e8ceefdc1b464f3706879747.jpg
İsrail savaş uçakları ve topçularının Gazze Şeridi'nin Nusayrat, el-Beric, Cibaliya mülteci kampları, Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre biri gazeteci onlarca Filistinli yaşamını yitirdi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.Gazze kentinde Şahin Ailesi'ne ait eve hava saldırısı, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere ise yoğun topçu atışları sonucu Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı yine İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.Gece saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısı 148'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/1083966072.html
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083967734_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_c39d96d979bdfd5c3e17ab63cd757e37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, gazeteci, can kaybı
israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, gazeteci, can kaybı
Gazze'ye saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi
Ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakarak Refah operasyonuyla işgalini genişleten İsrail ordusunun dün geceki saldırılarında bir gazetecinin daha yaşamını kaybettiği bildirilirken, hayatını kaybeden gazeteci sayısı 148’e yükseldi.
İsrail savaş uçakları ve topçularının Gazze Şeridi'nin Nusayrat, el-Beric, Cibaliya mülteci kampları, Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre biri gazeteci onlarca Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.
Gazze kentinde Şahin Ailesi'ne ait eve hava saldırısı, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere ise yoğun topçu atışları sonucu Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.
Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı yine İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Gece saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısı 148'e yükseldi.