https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/gazzeye-saldirilarda-bir-gazeteci-daha-yasamini-yitirdi-1083967929.html

Gazze'ye saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

Gazze'ye saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakarak Refah operasyonuyla işgalini genişleten İsrail ordusunun dün geceki saldırılarında bir gazetecinin daha yaşamını... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T09:12+0300

2024-05-19T09:12+0300

2024-05-19T09:12+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu (idf)

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

filistin sorunu

gazeteci

can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083967734_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_95543c79e8ceefdc1b464f3706879747.jpg

İsrail savaş uçakları ve topçularının Gazze Şeridi'nin Nusayrat, el-Beric, Cibaliya mülteci kampları, Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre biri gazeteci onlarca Filistinli yaşamını yitirdi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.Gazze kentinde Şahin Ailesi'ne ait eve hava saldırısı, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere ise yoğun topçu atışları sonucu Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı yine İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.Gece saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısı 148'e yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/1083966072.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, gazeteci, can kaybı