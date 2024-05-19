https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/corumda-300-kisiden-60-metrelik-turk-bayragi-ile-ormanda-genclik-yuruyusu--1083970148.html
Çorum'da 300 kişiden 60 metrelik Türk bayrağı ile ormanda 'gençlik yürüyüşü'
Çorum'da 300 kişiden 60 metrelik Türk bayrağı ile ormanda 'gençlik yürüyüşü'
Sputnik Türkiye
Çorum'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 300 kişi 60 metrelik Türk bayrağı ile ormanda 'gençlik yürüyüşü' gerçekleştirdi. 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T11:34+0300
2024-05-19T11:34+0300
2024-05-19T11:34+0300
türkiye
türk bayrağı
çorum
yürüyüş
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083970267_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_678c3a57536178b053be082c95cc8247.jpg
İskilip Kültür, Turizm, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği ile Çorum Dağcılık Birliği Spor Kulübünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.Yalak Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe katılan 300 kişi, 26 kilometrelik yolun 4 kilometrelik bölümünde gençlik yürüyüşü yaptı.60 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile yürüyen vatandaşlar, bayram coşkusuna ortak oldu.Etkinlik kapsamında yaylada ise güreş, halat çekme, futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi.Etkinlikte katılımcılara ilçenin coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerinden İskilip dolması ikram edildi.İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip'in köklü kültüre sahip önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.İlçeyi tanıtmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Polat, "İskilip her yönüyle kadim bir şehir. Biz istiyoruz ki insanlarımız bu kültür hazinesinin farkına varsınlar. Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleri, gastronomisi, her anlamıyla başlı başına bir şehir olması hasebiyle İskilip’i insanların görmesini, gezmesini, tanımasını istiyoruz. İstiyoruz ki bundan sonraki süreçte bu ve benzer etkinliklerin devamı gelsin. Birlik ve beraberlik havası var. Bunu iyi yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de milli mücadelenin başladığı günün yıl dönümünde ilçede anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en iyi şekilde kutlamak için başka etkinlikler de yapacaklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/genclik-ve-spor-bakani-bak-ve-beraberindeki--heyet-19-mayis-dolayisiyla-anitkabiri-ziyaret-etti-1083969323.html
türkiye
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083970267_360:0:1560:900_1920x0_80_0_0_f9348108bf33c0076a6fd7b320ef9173.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türk bayrağı yürüyüş, çorum tür bayrağı, 19 mayıs türk bayrağı
türk bayrağı yürüyüş, çorum tür bayrağı, 19 mayıs türk bayrağı
Çorum'da 300 kişiden 60 metrelik Türk bayrağı ile ormanda 'gençlik yürüyüşü'
Çorum'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 300 kişi 60 metrelik Türk bayrağı ile ormanda 'gençlik yürüyüşü' gerçekleştirdi.
İskilip Kültür, Turizm, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği ile Çorum Dağcılık Birliği Spor Kulübünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gençlik yürüyüşü düzenlendi.
Yalak Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe katılan 300 kişi, 26 kilometrelik yolun 4 kilometrelik bölümünde gençlik yürüyüşü yaptı.
60 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile yürüyen vatandaşlar, bayram coşkusuna ortak oldu.
Etkinlik kapsamında yaylada ise güreş, halat çekme, futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi.
Etkinlikte katılımcılara ilçenin coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerinden İskilip dolması ikram edildi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip'in köklü kültüre sahip önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.
İlçeyi tanıtmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Polat, "İskilip her yönüyle kadim bir şehir. Biz istiyoruz ki insanlarımız bu kültür hazinesinin farkına varsınlar. Doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleri, gastronomisi, her anlamıyla başlı başına bir şehir olması hasebiyle İskilip’i insanların görmesini, gezmesini, tanımasını istiyoruz. İstiyoruz ki bundan sonraki süreçte bu ve benzer etkinliklerin devamı gelsin. Birlik ve beraberlik havası var. Bunu iyi yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de milli mücadelenin başladığı günün yıl dönümünde ilçede anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en iyi şekilde kutlamak için başka etkinlikler de yapacaklarını kaydetti.