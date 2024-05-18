https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/tanzanya-bandirali-gemi-karadenizde-batti-8-kisi-kurtarildi-3-kisi-kayip-1083953695.html
Tanzanya bandıralı gemi Karadeniz'de battı: 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
Tanzanya bandıralı gemi Karadeniz'de battı: 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Tanzanya bandıralı Muhammad-Z adlı geminin Karadeniz'de battığı belirtildi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T12:49+0300
2024-05-18T12:49+0300
2024-05-18T12:51+0300
dünya
karadeniz
tanzanya
romanya
gemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082567481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27a247b09a9d26c08e70e24027ab88cc.jpg
Romanya Denizcilik İdaresi, Tanzanya bandıralı Mohammad-Z adlı bir geminin Romanya'nın Sfintu Gheorghe şehrinden 26 deniz mili açığında battığını duyurdu.İdare, alarmın sabah saat 4 sularında alındığını ve merkezin görevlilerinin derhal Artemis ve Apollo gemilerini bölgeye sevk ettiğini söyledi. İdare ayrıca iki sınır polisi botu ve yakındaki iki ticari geminin de olay yerine gittiğini aktardı.Mohammad-Z'nin mürettebatının dokuzu Suriye vatandaşı ve ikisi Mısırlı olmak üzere 11 kişiden oluştuğu belirtildi. Mürettebattan sekizinin kaza yerine en yakın olan Michel adlı ticari gemi tarafından kurtarıldığı belirtilirken Suriye vatandaşı olan diğer üç mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.Romanya Denizcilik İdaresi, "Geminin batma nedeni henüz bilinmiyor. Facianın nedenlerini ve koşullarını açıklığa kavuşturmak amacıyla bir soruşturma yürütülecektir" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230720/ukrayna-karadenizin-kuzeydogusunda-gemi-trafigini-yasakladi-1073774919.html
karadeniz
tanzanya
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082567481_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3fd64dc3c40f6227e9a159c53904156d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karadeniz, tanzanya, romanya, gemi
karadeniz, tanzanya, romanya, gemi
Tanzanya bandıralı gemi Karadeniz'de battı: 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp
12:49 18.05.2024 (güncellendi: 12:51 18.05.2024)
Tanzanya bandıralı Muhammad-Z adlı geminin Karadeniz'de battığı belirtildi.
Romanya Denizcilik İdaresi, Tanzanya bandıralı Mohammad-Z adlı bir geminin Romanya'nın Sfintu Gheorghe şehrinden 26 deniz mili açığında battığını duyurdu.
İdare, alarmın sabah saat 4 sularında alındığını ve merkezin görevlilerinin derhal Artemis ve Apollo gemilerini bölgeye sevk ettiğini söyledi. İdare ayrıca iki sınır polisi botu ve yakındaki iki ticari geminin de olay yerine gittiğini aktardı.
Mohammad-Z'nin mürettebatının dokuzu Suriye vatandaşı ve ikisi Mısırlı olmak üzere 11 kişiden oluştuğu belirtildi. Mürettebattan sekizinin kaza yerine en yakın olan Michel adlı ticari gemi tarafından kurtarıldığı belirtilirken Suriye vatandaşı olan diğer üç mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.
Romanya Denizcilik İdaresi, "Geminin batma nedeni henüz bilinmiyor. Facianın nedenlerini ve koşullarını açıklığa kavuşturmak amacıyla bir soruşturma yürütülecektir" açıklamasında bulundu.