https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/tanzanya-bandirali-gemi-karadenizde-batti-8-kisi-kurtarildi-3-kisi-kayip-1083953695.html

Tanzanya bandıralı gemi Karadeniz'de battı: 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

Tanzanya bandıralı gemi Karadeniz'de battı: 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Tanzanya bandıralı Muhammad-Z adlı geminin Karadeniz'de battığı belirtildi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T12:49+0300

2024-05-18T12:49+0300

2024-05-18T12:51+0300

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Romanya Denizcilik İdaresi, Tanzanya bandıralı Mohammad-Z adlı bir geminin Romanya'nın Sfintu Gheorghe şehrinden 26 deniz mili açığında battığını duyurdu.İdare, alarmın sabah saat 4 sularında alındığını ve merkezin görevlilerinin derhal Artemis ve Apollo gemilerini bölgeye sevk ettiğini söyledi. İdare ayrıca iki sınır polisi botu ve yakındaki iki ticari geminin de olay yerine gittiğini aktardı.Mohammad-Z'nin mürettebatının dokuzu Suriye vatandaşı ve ikisi Mısırlı olmak üzere 11 kişiden oluştuğu belirtildi. Mürettebattan sekizinin kaza yerine en yakın olan Michel adlı ticari gemi tarafından kurtarıldığı belirtilirken Suriye vatandaşı olan diğer üç mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.Romanya Denizcilik İdaresi, "Geminin batma nedeni henüz bilinmiyor. Facianın nedenlerini ve koşullarını açıklığa kavuşturmak amacıyla bir soruşturma yürütülecektir" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230720/ukrayna-karadenizin-kuzeydogusunda-gemi-trafigini-yasakladi-1073774919.html

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