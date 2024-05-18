https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rusyanin-islam-isbirligi-teskilatinda-gozlemci-uye-olmasi-iliskilerimiz-icin-oldukca-yararli-1083950353.html

‘Rusya’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci üye olması ilişkilerimiz için oldukça yararlı’

‘Rusya’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci üye olması ilişkilerimiz için oldukça yararlı’

Sputnik Türkiye

İİT Politika Genel Sekteri Yardımcısı Mukhamed Tekaya, İslam ülkeleri ile Rusya arasında gelişen ilişki ve yatırımlardan dolayı mutlu olduğunu ve farklı... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T09:59+0300

2024-05-18T09:59+0300

2024-05-18T09:59+0300

dünya

islam işbirliği teşkilatı (iit)

rusya

gözlemci üye

kazanforum

islam kalkınma bankası

birleşmiş milletler (bm)

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Bu yıl15’incisi gerçekleştirilen KazanForum 2024’te, 2005 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İTT) gözlemci üye olan Rusya’nın İslam ülkeleriyle ilişkilerinin son yıllarda arttığı ve bu durumdan tüm tarafların memnun olduğu belirtildi.İİT Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mukhamed Tekaya, Rusya’nın üyeliği hakkında, "2025 yılı her iki taraf için de çok önemli olacak. Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde etmesinin 20. yıldönümü kutlanacak. Rusya Federasyonu'nun bu statüyü kazanmasından bu yana aramızdaki ilişkiler gelişmeye başladı. Bu gelişmeyi olumlu ve umut verici olarak değerlendiriyoruz" diye açıklama yaptı.‘BM’den sonra en büyük ikinci organizasyon’İslam Kalkınma Bankası temsilcisi Murad Yandiyev, Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük ikinci örgüt olmasına rağmen pek çok kişinin hala İİT'nin ne olduğunu bilmediğini ve anlamadığını belirtti.Dünyanın dört bir yanındaki pek çok Müslüman ülkenin üyesi olduğu organizasyonun daha fazla etki alanının nasıl arttırabileceği konuşuldu.Yandiyev, "İİT'nin tek bir konuda temas kurabileceğiniz tek bir örgüt olduğunu düşünüyorsanız, yanlış düşünüyorsunuz. Örneğin İslam Kalkınma Bankası ve daha birçok büyük kuruluş bünyemizde bulunuyor. 57 daimi katılımcı ülke ve Rusya dahil 5 ülke de gözlemci konumunda. Bu nedenle İslam ülkelerinin pazarına girmek için harika bir fırsat" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-akademisyen-islami-anlamak-icin-daha-fazla-caba-gosterecegiz-1083925854.html

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islam işbirliği teşkilatı (iit), rusya, gözlemci üye, kazanforum, islam kalkınma bankası, birleşmiş milletler (bm)