https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kuryelerin-motosikletlerini-calan-ceteye-operasyon-6-gozalti-1083951176.html
Kuryelerin motosikletlerini çalan çeteye operasyon: 6 gözaltı
Kuryelerin motosikletlerini çalan çeteye operasyon: 6 gözaltı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da, sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere yönelik düzenlenen ‘rölanti’ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T10:32+0300
2024-05-18T10:32+0300
2024-05-18T10:32+0300
türkiye
diyarbakır
emniyet müdürlüğü
kurye
moto kurye
hırsız
operasyon
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/14/1079862132_0:476:2730:2012_1920x0_80_0_0_d02a8a4fa586460e14a91039df624a9f.jpg
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden belirlenen 6 şüpheli, rölanti operasyonu ile gözaltına alındı.Hırsızlık şüphelileri, yemek siparişi verip gelen kuryelerin motosikletlerini çaldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şasi numaralarını kazıdığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan polis, şasi numaraları kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalarda da sorgulanan 2 bin 383 motosikletten 80’i trafikten menedildi. Kontrol edilen 470 motosiklet sürücüsüne de 593 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bosanma-asamasinda-oldugu-kocasinin-evini-yakti-yangini-merdivende-oturarak-izledi-1083950633.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/14/1079862132_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_faa36fd5cda5bcf1fa187caaf0d30811.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyarbakır, emniyet müdürlüğü, kurye, moto kurye, hırsız, operasyon, gözaltı
diyarbakır, emniyet müdürlüğü, kurye, moto kurye, hırsız, operasyon, gözaltı
Kuryelerin motosikletlerini çalan çeteye operasyon: 6 gözaltı
Diyarbakır'da, sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere yönelik düzenlenen ‘rölanti’ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden belirlenen 6 şüpheli, rölanti operasyonu ile gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelileri, yemek siparişi verip gelen kuryelerin motosikletlerini çaldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şasi numaralarını kazıdığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan polis, şasi numaraları kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalarda da sorgulanan 2 bin 383 motosikletten 80’i trafikten menedildi. Kontrol edilen 470 motosiklet sürücüsüne de 593 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.