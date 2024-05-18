https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kuryelerin-motosikletlerini-calan-ceteye-operasyon-6-gozalti-1083951176.html

Kuryelerin motosikletlerini çalan çeteye operasyon: 6 gözaltı

Kuryelerin motosikletlerini çalan çeteye operasyon: 6 gözaltı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da, sipariş verip, gelen kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere yönelik düzenlenen ‘rölanti’ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

diyarbakır

emniyet müdürlüğü

kurye

moto kurye

hırsız

operasyon

gözaltı

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Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden belirlenen 6 şüpheli, rölanti operasyonu ile gözaltına alındı.Hırsızlık şüphelileri, yemek siparişi verip gelen kuryelerin motosikletlerini çaldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şasi numaralarını kazıdığı tespit edildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan polis, şasi numaraları kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalarda da sorgulanan 2 bin 383 motosikletten 80’i trafikten menedildi. Kontrol edilen 470 motosiklet sürücüsüne de 593 bin 310 TL idari para cezası uygulandı.

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diyarbakır, emniyet müdürlüğü, kurye, moto kurye, hırsız, operasyon, gözaltı