Firari Sezgin Baran Korkmaz görüntülendi: 'Memleketime döneceğim'

Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrap davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda döndüğümde anlatacağım. Benim anlım ak olmazsa ben bu sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, anlımızın akıyla hesap verdik, anlımın akıyla da memleketime döneceğim.

Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı. Ben Türkiye'deyken hakkımda bir yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Benim avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkeme "Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin" dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi, üst sınır 5 yıl olmasına rağmen. Ben Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamazsınız.