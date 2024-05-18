Firari Sezgin Baran Korkmaz görüntülendi: 'Memleketime döneceğim'
21:09 18.05.2024 (güncellendi: 21:54 18.05.2024)
© Fotoğraf : Facebook/Sezgin Baran KorkmazSezgin Baran Korkmaz
© Fotoğraf : Facebook/Sezgin Baran Korkmaz
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Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya olan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de görüntülendi. Korkmaz, iki ay sonra Türkiye'ye döneceğini söyleyerek, "Binlerce insan çalıştırdım, anlımızın akıyla hesap verdik, anlımın akıyla da memleketime döneceğim" dedi.
Kara para aklamakla suçlanan firari Sezgin Baran Korkmaz, ABD'deki ürk Günü Yürüyüşü'nde CNN Türk tarafından görüntülendi.
CNN Türk firari Sezgin Baran Korkmaz'ın izini buldu. Korkmaz şu anda nerede, ne yapıyor? "Türkiye'ye dönecek misiniz?" sorusuna ne yanıt verdi? Gündeme damga vuracak ayrıntılar akşam saat 20.45'te CNN TÜRK'te. Haber masa başında değil sahada yapılır.#haber #SonDakika #cnntürk pic.twitter.com/DXLTpOLpnO— Murat Yancı (@muratyanci) May 18, 2024
''2 ay sonra' dedi'
CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, görüntülere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
Bugün arkamda biraz önce izleyicilerimizin görmüş olduğu gibi Türk Günü Yürüyüşü var. Bu gördüğünüz görüntüler en baştaydı. Görüntüsünü aldım. Sordum kendisine sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk. 2 ay sonra dedi. 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim dedi ve ayrıldı. Herhangi bir şekilde gizlenme, kaçma derdi yoktu. Hemen orada insanlarla muhabbet ediyordu. Direkt içindeydi kalabalığın. Kendisi burada gayet rahat dolaşıyordu. Çok keyifliydi. Ben yanına gidip sorduğumda da gülerek, kahkaha atan bir insan profili verdi.
Korkmaz, daha sonra canlı yayında soruları yanıtladı. Korkmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrap davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda döndüğümde anlatacağım. Benim anlım ak olmazsa ben bu sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, anlımızın akıyla hesap verdik, anlımın akıyla da memleketime döneceğim.
Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı. Ben Türkiye'deyken hakkımda bir yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Benim avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkeme "Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin" dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi, üst sınır 5 yıl olmasına rağmen. Ben Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamazsınız.