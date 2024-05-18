https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/fethiyede-piton-yilani-alarmi-bulunmasi-icin-fotokapan-kuruldu-1083948752.html

Fethiye’de piton yılanı alarmı: Bulunması için fotokapan kuruldu

Fethiye’de piton yılanı alarmı: Bulunması için fotokapan kuruldu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T02:42+0300

2024-05-18T02:42+0300

2024-05-18T02:45+0300

yaşam

fethiye

piton

piton yılanı

fotokapan

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Fethiye Yeni Mahalle'de 6 gün önce bir bahçede bulunan piton yılanının kaçtığı iddia edildi. Mahalle sakinlerine uyarılarda bulunan muhtar Enver Kavak ilk önce durumu sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşımın ardından akşam saatlerinde yılan yeniden görüldü. Kaçan yılandan dolayı mahallede panik havası oluştu. Piton yılanının binanın altındaki boşluğa girdiği iddiası üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler bina etrafına 2 fotokapan yerleştirdi.'Tüm mahalle olarak kurtulmak istiyoruz'Mahalle Muhtarı Enver Kavak, yılanın en son bir kirpiyi yemeye çalıştığı sırada görüldüğünü söyleyerek, “Bugün Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünden geldiler. Fotokapanları kurdular. İnşallah yılan en kısa zamanda fotokapana yansır ve inşallah yakalanır. Tüm mahalle olarak kurtulmak istiyoruz. İlk gün 2 kişi pitonu görmüştü. İkinci gün ise mahallenin yarısı gördü. O günde kirpiyi yemeye çalışıyormuş. İnsanları görünce kaçmış ve daha da gözükmedi” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230712/tekirdagda-villaya-operasyon-piton-yilani-aslan-ve-maymun-ele-gecirildi-1073454214.html

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fethiye, piton, piton yılanı, fotokapan