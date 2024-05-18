https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/beypazarindaki-tarihi-evlerde-yangin-1083949864.html
Beypazarı’ndaki tarihi evlerde yangın
Beypazarı’ndaki tarihi evlerde yangın
Sputnik Türkiye
Beypazarı’nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T09:08+0300
2024-05-18T09:08+0300
2024-05-18T09:08+0300
türkiye
ankara
beypazarı
yangın
tarihi eser
tarihi bina
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı.Edinilen bilgilere göre yangın sabah saat 05.30’da Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde çıktı. Hızla büyüyen yangının diğer yapılara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu ilçenin mirası olarak görülen 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/yerlikaya-20-ilde-duzenlenen-sibergoz-39-operasyonlarinda-74-supheli-gozaltina-alindi-1083949610.html
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ankara, beypazarı, yangın, tarihi eser, tarihi bina
ankara, beypazarı, yangın, tarihi eser, tarihi bina
Beypazarı’ndaki tarihi evlerde yangın
Beypazarı’nda tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı.
Edinilen bilgilere göre yangın sabah saat 05.30’da Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde çıktı. Hızla büyüyen yangının diğer yapılara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümesi sonucu ilçenin mirası olarak görülen 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.
Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.