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Astronot Gezeravcı: Uzay alanında hakkımız olan payımızı almakta kararlıyız
Astronot Gezeravcı: Uzay alanında hakkımız olan payımızı almakta kararlıyız
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Uzay alanında hakkımız olan payımızı almakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T22:38+0300
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alper gezeravcı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TRT tarafından düzenlenen NEXT by TRT World Forum'unda "Dünya'nın ufkunun ötesi: atmosfer dışından evreni keşfetmek" adlı programda konuştu.Reagan Des Vignes'in moderatörlüğünde düzenlenen konuşmada, Gezeravcı 2018'de kurulan Türk Uzay Ajansı'nın (TUA) koymuş olduğu 10 hedeften bir tanesini, bir Türk astronot ve bilim misyonunu başarıyla tamamlamanın gururunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.Gezeravcı, "Bu hedef ülkemizin uzay alanında ulaşmayı planladığı birçok hedeften sadece bir tanesi. Önümüzdeki süreçte bu planları hayata geçirmekte çok ciddi adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu misyondan önce astronot olma hayalinin bile olmadığını, bu hayalin daha önce başka ülkelerin ve başka milletlerin mensuplarının sahip olabileceği bir ayrıcalık olduğunu belirten Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir vatandaşını Cumhuriyetin 100. yılında uzaya gönderme ve insanlı uzay faaliyetleri alanında ilk adımını atma sürecine dahil olduğunu kaydetti.Gezeravcı, görev kapsamında uzayda 13 bilimsel deney yaptığını, bu deneylerin astronot seçimlerinde yapıldığı gibi bir titizlikle seçildiğini aktardı.Bu deneylerin, Türkiye'nin ulaşmayı planladığı, diğer 9 hedefe ulaşmakta ve gelecekte uzay alanında yapılacak yatırımlara altyapı teşkil edeceğinin altını çizen Gezeravcı, bunların Ay'a ve Mars'a gitme projelerindeki faktörlere katkı sağlayacak deneyler olduğunu belirtti.Gezeravcı, Türkiye'nin tarihinden aldığı gücü, güçlü duruşuna yansıtmış bir devlet olarak başarılarının devamını uzay alanına taşımakta kararlı olduğunu vurguladı.Türkiye'nin uzaydaki keşiflerin devamını sağlayacak itiş sistemi teknolojileri hakkında çalışmalar yapabilen nadir ülkelerden biri olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Uzay alanında hakkımız olan payımızı almakta kararlıyız" dedi.Ülkenin uzay misyonunun hayata geçirilmesinde emeği olan ekibin yaş ortalamasının 26 olduğunu belirten Gezeravcı, "Hayatta bazı şeyleri başarmak için 50'li 60'lı yaşları beklemenize gerek yok. Tek yapmanız gereken hak ettiğiniz öz güveni bir an önce ayağa kaldırmanız" ifadelerini kullandı.Gezeravcı, "Lütfen, damarlarınızda akan asil kandan edindiğiniz gücü kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyin" dedi.Genç nüfusu hayallerini kovalamaya teşvik eden Gezeravcı, "Ecdadımızdan aldığımız bu güçle gelecekte yapamayacağımız hiçbir iş yok" diye konuştu.Projelerinin kendi takvimleri dahilinde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Gezeravcı, Türkiye'nin "yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretilmiş ilk uydusu", Türksat-6A uydusunun temmuzda fırlatılacağını açıkladı.Gezeravcı gençlere yönelik "Sizler, bizim, ülkemizin, devletimizin geleceğe ilişkin yapmış olduğu bütün projelerin öznesisiniz" dedi.
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alper gezeravcı, türk uzay ajansı, uzay, astronot
alper gezeravcı, türk uzay ajansı, uzay, astronot

Astronot Gezeravcı: Uzay alanında hakkımız olan payımızı almakta kararlıyız

22:38 18.05.2024
© AA / Hakan AkgünTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TRT tarafından düzenlenen NEXT by TRT World Forum'unda "Dünya'nın ufkunun ötesi: atmosfer dışından evreni keşfetmek" adlı programda konuştu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TRT tarafından düzenlenen NEXT by TRT World Forum'unda Dünya'nın ufkunun ötesi: atmosfer dışından evreni keşfetmek adlı programda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
© AA / Hakan Akgün
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Uzay alanında hakkımız olan payımızı almakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TRT tarafından düzenlenen NEXT by TRT World Forum'unda "Dünya'nın ufkunun ötesi: atmosfer dışından evreni keşfetmek" adlı programda konuştu.
Reagan Des Vignes'in moderatörlüğünde düzenlenen konuşmada, Gezeravcı 2018'de kurulan Türk Uzay Ajansı'nın (TUA) koymuş olduğu 10 hedeften bir tanesini, bir Türk astronot ve bilim misyonunu başarıyla tamamlamanın gururunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Gezeravcı, "Bu hedef ülkemizin uzay alanında ulaşmayı planladığı birçok hedeften sadece bir tanesi. Önümüzdeki süreçte bu planları hayata geçirmekte çok ciddi adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bu misyondan önce astronot olma hayalinin bile olmadığını, bu hayalin daha önce başka ülkelerin ve başka milletlerin mensuplarının sahip olabileceği bir ayrıcalık olduğunu belirten Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bir vatandaşını Cumhuriyetin 100. yılında uzaya gönderme ve insanlı uzay faaliyetleri alanında ilk adımını atma sürecine dahil olduğunu kaydetti.
Gezeravcı, görev kapsamında uzayda 13 bilimsel deney yaptığını, bu deneylerin astronot seçimlerinde yapıldığı gibi bir titizlikle seçildiğini aktardı.
Bu deneylerin, Türkiye'nin ulaşmayı planladığı, diğer 9 hedefe ulaşmakta ve gelecekte uzay alanında yapılacak yatırımlara altyapı teşkil edeceğinin altını çizen Gezeravcı, bunların Ay'a ve Mars'a gitme projelerindeki faktörlere katkı sağlayacak deneyler olduğunu belirtti.
Gezeravcı, Türkiye'nin tarihinden aldığı gücü, güçlü duruşuna yansıtmış bir devlet olarak başarılarının devamını uzay alanına taşımakta kararlı olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin uzaydaki keşiflerin devamını sağlayacak itiş sistemi teknolojileri hakkında çalışmalar yapabilen nadir ülkelerden biri olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Uzay alanında hakkımız olan payımızı almakta kararlıyız" dedi.
Ülkenin uzay misyonunun hayata geçirilmesinde emeği olan ekibin yaş ortalamasının 26 olduğunu belirten Gezeravcı, "Hayatta bazı şeyleri başarmak için 50'li 60'lı yaşları beklemenize gerek yok. Tek yapmanız gereken hak ettiğiniz öz güveni bir an önce ayağa kaldırmanız" ifadelerini kullandı.
Gezeravcı, "Lütfen, damarlarınızda akan asil kandan edindiğiniz gücü kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyin" dedi.
Genç nüfusu hayallerini kovalamaya teşvik eden Gezeravcı, "Ecdadımızdan aldığımız bu güçle gelecekte yapamayacağımız hiçbir iş yok" diye konuştu.
Projelerinin kendi takvimleri dahilinde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Gezeravcı, Türkiye'nin "yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla üretilmiş ilk uydusu", Türksat-6A uydusunun temmuzda fırlatılacağını açıkladı.
Gezeravcı gençlere yönelik "Sizler, bizim, ülkemizin, devletimizin geleceğe ilişkin yapmış olduğu bütün projelerin öznesisiniz" dedi.
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