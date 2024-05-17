https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/zeytinburnunda-evinin-penceresinden-pompali-tufekle-havaya-ates-acan-kisi-yakalandi-1083942382.html
Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı
Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T20:16+0300
2024-05-17T20:16+0300
2024-05-17T20:16+0300
zeytinburnu
türkiye
istanbul
pompalı tüfek
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda bir kişinin, pompalı tüfekle ateş ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, kimliğini tespit ettikleri H.B'yi Telsiz Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.Araştırmada, H.B'nin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.İşlemlerinin ardından H.B. "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240116/pompali-tufekle-marketi-soymaya-calistilar-gaspcilari-paspasla-kovaladi-1079714482.html
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zeytinburnu, istanbul, pompalı tüfek
zeytinburnu, istanbul, pompalı tüfek
Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda bir kişinin, pompalı tüfekle ateş ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri H.B'yi Telsiz Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.
Araştırmada, H.B'nin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.
İşlemlerinin ardından H.B. "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.