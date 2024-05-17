https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/zeytinburnunda-evinin-penceresinden-pompali-tufekle-havaya-ates-acan-kisi-yakalandi-1083942382.html

Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Zeytinburnu'nda evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T20:16+0300

2024-05-17T20:16+0300

2024-05-17T20:16+0300

zeytinburnu

türkiye

istanbul

pompalı tüfek

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda bir kişinin, pompalı tüfekle ateş ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, kimliğini tespit ettikleri H.B'yi Telsiz Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı.Araştırmada, H.B'nin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.İşlemlerinin ardından H.B. "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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zeytinburnu

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zeytinburnu, istanbul, pompalı tüfek