https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/yakini-icin-refakatci-kalan-hemsire-hastane-odasinda-olu-bulundu-1083944842.html
Yakını için refakatçi kalan hemşire hastane odasında ölü bulundu
Yakını için refakatçi kalan hemşire hastane odasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Beylikdüzü'nde yakını için refakatçi kalan hemşire hastane odasında ölü bulundu. Hemşirenin bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiği... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T22:16+0300
2024-05-17T22:16+0300
2024-05-17T22:16+0300
türkiye
hemşire
istanbul
anestezi
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İstanbul Beylikdüzü'nde yakını için refakatçi olarak kalan hemşire, hastane odasında ölü bulundu.AA'nın aktardığı bilgiye göre, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede tedavi gören yakını için refakatçi olarak kalan S.B. adlı hemşireyi görevliler hastane odasında cansız halde buldu.İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.Yapılan inceleme sonucunda S.B'nin, gece saatlerinde daha önceden tanıştığı anestezi doktoru F.A'nın yanına gittiği, ardından ölü bulunduğu odaya geldiği belirlendi.Bunun üzerine F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Hemşire S.B'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni, hazırlanacak adli tıp raporunun ardından belli olacak.Hemşirenin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini öne sürdüŞüpheli F.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, daha önce birliktelik yaşadıklarını öne sürdüğü S.B'nin hastaneye geldiğini, kendi kullandığı odaya geçtiklerini, talebi üzerine kendisine serum aracılığıyla ağrı kesici enjekte ettikten sonra odadan ayrıldığını, döndüğünde ise S.B'nin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini gördüğünü savunduğu belirtildi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, ''kasten öldürme'' suçlamasıyla çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/hastanedeki-skandali-konusmalar-ortaya-cikardi-doktor-ve-hemsire-bir-olup-bebekleri-oldurmus-1083879939.html
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hemşire, istanbul, anestezi
hemşire, istanbul, anestezi
Yakını için refakatçi kalan hemşire hastane odasında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde yakını için refakatçi kalan hemşire hastane odasında ölü bulundu. Hemşirenin bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Beylikdüzü'nde yakını için refakatçi olarak kalan hemşire, hastane odasında ölü bulundu.
AA'nın aktardığı bilgiye göre, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede tedavi gören yakını için refakatçi olarak kalan S.B. adlı hemşireyi görevliler hastane odasında cansız halde buldu.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
Yapılan inceleme sonucunda S.B'nin, gece saatlerinde daha önceden tanıştığı anestezi doktoru F.A'nın yanına gittiği, ardından ölü bulunduğu odaya geldiği belirlendi.
Bunun üzerine F.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hemşire S.B'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hemşirenin kesin ölüm nedeni, hazırlanacak adli tıp raporunun ardından belli olacak.
Hemşirenin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini öne sürdü
Şüpheli F.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, daha önce birliktelik yaşadıklarını öne sürdüğü S.B'nin hastaneye geldiğini, kendi kullandığı odaya geçtiklerini, talebi üzerine kendisine serum aracılığıyla ağrı kesici enjekte ettikten sonra odadan ayrıldığını, döndüğünde ise S.B'nin kendisine uyku ilacı enjekte ettiğini gördüğünü savunduğu belirtildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, ''kasten öldürme'' suçlamasıyla çıkartıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.