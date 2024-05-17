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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sirbistan-lideri-vucic-batiya-sovyet-maresal-jukovun-sozlerini-animsatti-bati-nankor-1083915364.html
Sırbistan lideri Vucic, Batı’ya Sovyet Mareşal Jukov’un sözlerini anımsattı: 'Batı nankör'
Sırbistan lideri Vucic, Batı’ya Sovyet Mareşal Jukov’un sözlerini anımsattı: 'Batı nankör'
Sputnik Türkiye
Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Srebrenitsa karar tasarısının oylamaya sunulması bağlamında, Sovyetler Birliği... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T08:33+0300
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dünya
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aleksandr vucic
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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, yerel televizyona demecinde, 23 Mayıs’ta BM Genel Kurulu’nda oylanması beklenen tasarının üç amacı olduğunu belirterek, bunların Bosna-Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti’nin feshedilmesi, bu cumhuriyetin 1992-1995 çatışmalarındaki sorumluluğuyla ilgili kararların revize edilmesi ve Sırbistan’a karşı savaş tazminatı talebinde bulunma fırsatının sağlanması olduğunu kaydetti.Vucic, “Sırbistan’ın onurunu korumak için” her şey yapacağına söz verdi.Daha önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde konuşan Vucic, Batı’nın Srebrenitsa karar tasarısını BM Genel Kurulu’nda oylamaya sunarak Sırbistan’ı uyguladığı bağımsız politika yüzünden cezalandırmaya ve Batı politikasının dünyanın diğer yerlerinde başarısız olması nedeniyle intikam almaya çalıştığını dile getirmişti.Balkanlarda en çok zarar gören halkın Sırplar olduğunu savunan Vucic, 23 Mayıs’ta New York’a giderek “kolektif Batı’nın güçlü mekanizmasına karşı” mücadele etme niyetinde olduğunu söylemişti. Sırbistan lideri, kazanma şansı olmamasına rağmen bunu yapacağını kaydetmişti.Sırbistan’ın ve Bosna-Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti’nin görüşüne göre, söz konusu tasarı, Sırpları ‘soykırım uygulayan halk’ ilan ediyor ve Bosna-Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti’nin meşruiyetini sorguluyor.Tasarıda, 11 Temmuz’un ‘Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü’ olarak ilan edilmesi talep ediliyor ve soykırımın inkarı kınanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ficoya-yonelik-saldirinin-ardindan-sirbistan-lideri-vucice-tehdit-sira-sende-1083885814.html
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sırbistan, aleksandr vucic, sırp cumhuriyeti, srebrenitsa, srebrenitsa soykırımı, srebrenitsa katliamı, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, karar tasarısı, rusya, sovyetler birliği, batı
sırbistan, aleksandr vucic, sırp cumhuriyeti, srebrenitsa, srebrenitsa soykırımı, srebrenitsa katliamı, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, karar tasarısı, rusya, sovyetler birliği, batı

Sırbistan lideri Vucic, Batı’ya Sovyet Mareşal Jukov’un sözlerini anımsattı: 'Batı nankör'

08:33 17.05.2024 (güncellendi: 08:34 17.05.2024)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Стрингер
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Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Srebrenitsa karar tasarısının oylamaya sunulması bağlamında, Sovyetler Birliği Mareşali Konstantin Jukov’un, Batı’nın faşizmden kurtarılması konusundaki nankörlüğünü vurgulayan sözlerini anımsattı.
Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, yerel televizyona demecinde, 23 Mayıs’ta BM Genel Kurulu’nda oylanması beklenen tasarının üç amacı olduğunu belirterek, bunların Bosna-Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti’nin feshedilmesi, bu cumhuriyetin 1992-1995 çatışmalarındaki sorumluluğuyla ilgili kararların revize edilmesi ve Sırbistan’a karşı savaş tazminatı talebinde bulunma fırsatının sağlanması olduğunu kaydetti.
Siyasi kaderimle barıştım. Mareşal Jukov’un dediği gibi, Avrupa’daki bazılar onları özgürleştirdiğimiz için bizi asla affetmeyecek. Ben Mareşal Jukov değilim, ben küçük bir kişiyim, küçük ama özgürlüğü seven bir ülkenin seçilmiş başkanıyım.
Vucic, “Sırbistan’ın onurunu korumak için” her şey yapacağına söz verdi.
Daha önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde konuşan Vucic, Batı’nın Srebrenitsa karar tasarısını BM Genel Kurulu’nda oylamaya sunarak Sırbistan’ı uyguladığı bağımsız politika yüzünden cezalandırmaya ve Batı politikasının dünyanın diğer yerlerinde başarısız olması nedeniyle intikam almaya çalıştığını dile getirmişti.
Balkanlarda en çok zarar gören halkın Sırplar olduğunu savunan Vucic, 23 Mayıs’ta New York’a giderek “kolektif Batı’nın güçlü mekanizmasına karşı” mücadele etme niyetinde olduğunu söylemişti. Sırbistan lideri, kazanma şansı olmamasına rağmen bunu yapacağını kaydetmişti.
Sırbistan’ın ve Bosna-Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti’nin görüşüne göre, söz konusu tasarı, Sırpları ‘soykırım uygulayan halk’ ilan ediyor ve Bosna-Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti’nin meşruiyetini sorguluyor.
Tasarıda, 11 Temmuz’un ‘Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü’ olarak ilan edilmesi talep ediliyor ve soykırımın inkarı kınanıyor.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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