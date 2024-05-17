https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/milli-egitim-bakanligi-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-icin-basvuru-tarihlerini-acikladi-1083939787.html
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihlerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:32+0300
2024-05-17T18:32+0300
2024-05-17T18:37+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
sözleşmeli öğretmen
atama
başvuru
öğretmen atamaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036156_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_dabe1dac8919d8c88fac826ffd017b22.jpg
Öğretmen adaylarının başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezlerinin, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edileceği aktarıldı.Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamaların ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacağı dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/meb-proje-okullarina-ogretmen-atama-kilavuzunu-yayimladi-1083427864.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036156_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f421f02c0892f39e0c92c75bf5c21fe3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, sözleşmeli öğretmen, atama, başvuru, öğretmen atamaları
milli eğitim bakanlığı, sözleşmeli öğretmen, atama, başvuru, öğretmen atamaları
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihlerini açıkladı
18:32 17.05.2024 (güncellendi: 18:37 17.05.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı duyuruldu.
Öğretmen adaylarının başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezlerinin, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edileceği aktarıldı.
Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamaların ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacağı dile getirildi.