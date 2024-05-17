https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/milli-egitim-bakanligi-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-icin-basvuru-tarihlerini-acikladi-1083939787.html

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T18:32+0300

2024-05-17T18:32+0300

2024-05-17T18:37+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

sözleşmeli öğretmen

atama

başvuru

öğretmen atamaları

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Öğretmen adaylarının başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezlerinin, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edileceği aktarıldı.Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamaların ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacağı dile getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/meb-proje-okullarina-ogretmen-atama-kilavuzunu-yayimladi-1083427864.html

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milli eğitim bakanlığı, sözleşmeli öğretmen, atama, başvuru, öğretmen atamaları