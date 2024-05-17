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Kız kardeş Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah verdiğine dair iddiaları yalanladı
Kız kardeş Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah verdiğine dair iddiaları yalanladı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Pyongyang'ın Moskova'ya silah ihraç ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. ABD, iki ülke arasındaki... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T11:28+0300
2024-05-17T11:28+0300
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, ülke lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un açıklamalarına yer verildi.Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin silah sistemlerinin Rusya'ya ihraç edildiğine ilişkin iddiaların hatalı bir bakış açısı ve kurguyla oluşturulduğunu söyleyerek, askeri alandaki teknolojileri herhangi bir ülkeye transfer etme ya da kamuya açma niyetleri olmadığını ifade etti.ABD'den yaptırımABD, Kuzey Kore ve Rusya arasında 'silah alışverişini sağladıkları' iddiasıyla Rusya merkezli 3 firma ve 2 kişinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan Rafort Limited Liability Company, Trans Kapital Limited Liability Company ve Tekhnologiya OOO adlı firmaların Kuzey Kore ve Rusya arasında silah alışverişini sağladığı öne sürüldü.Açıklamada Rafort Limited Liability Company firmasının yöneticilerinden Rafael Gazaryan ve Tekhnologiya OOO firmasının sahibi Aleksey Budnev'e de yaptırım uygulandığı kaydedildi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da, yaptırıma ilişkin yazılı açıklamasında bu şirket ve kişilerin, BM'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiğini savundu.Kuzey Kore, Rusya’ya silah ve mühimmat sağladığı iddialarını defalarca yalanlamıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yla hiçbir silah anlaşması imzalanmadığını, bu yöndeki tüm haberlerin 'tamamen söylenti' olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore ve Rusya arasında silah anlaşması imzalandığı yönünde asılsız iddialar yayarak 'saçma bir şekilde' Ukrayna’ya silah yardımını haklı çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora da Kuzey Kore’den silah ve mühimmat alındığı iddiasını reddederek, “Kuzey Kore savaş öncesi durumunda bulunuyor, bu yüzden kendi cephaneliği kendisine lazım” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/rusya-disisleri-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-iliskiler-benzeri-gorulmemis-bir-seviyede-1081704598.html
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rusya, kuzey kore, moskova, pyongyang, silah, silah satışı, iddia, abd, yaptırım, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, kim yo-jong
rusya, kuzey kore, moskova, pyongyang, silah, silah satışı, iddia, abd, yaptırım, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, kim yo-jong

Kız kardeş Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah verdiğine dair iddiaları yalanladı

11:28 17.05.2024
© Fotoğraf : KDHC Devlet Medyası Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo-jong
Kim Jong-un ve kız kardeşi Kim Yo-jong - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Fotoğraf : KDHC Devlet Medyası
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Pyongyang'ın Moskova'ya silah ihraç ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. ABD, iki ülke arasındaki 'silah alışverişini sağladıkları' iddiasıyla 3 tüzel ve 2 özel kişiye yaptırım uyguladı.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, ülke lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un açıklamalarına yer verildi.

Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin silah sistemlerinin Rusya'ya ihraç edildiğine ilişkin iddiaların hatalı bir bakış açısı ve kurguyla oluşturulduğunu söyleyerek, askeri alandaki teknolojileri herhangi bir ülkeye transfer etme ya da kamuya açma niyetleri olmadığını ifade etti.

ABD'den yaptırım

ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasında 'silah alışverişini sağladıkları' iddiasıyla Rusya merkezli 3 firma ve 2 kişinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan Rafort Limited Liability Company, Trans Kapital Limited Liability Company ve Tekhnologiya OOO adlı firmaların Kuzey Kore ve Rusya arasında silah alışverişini sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada Rafort Limited Liability Company firmasının yöneticilerinden Rafael Gazaryan ve Tekhnologiya OOO firmasının sahibi Aleksey Budnev'e de yaptırım uygulandığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da, yaptırıma ilişkin yazılı açıklamasında bu şirket ve kişilerin, BM'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiğini savundu.

Kuzey Kore, Rusya’ya silah ve mühimmat sağladığı iddialarını defalarca yalanlamıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yla hiçbir silah anlaşması imzalanmadığını, bu yöndeki tüm haberlerin 'tamamen söylenti' olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore ve Rusya arasında silah anlaşması imzalandığı yönünde asılsız iddialar yayarak 'saçma bir şekilde' Ukrayna’ya silah yardımını haklı çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.
Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora da Kuzey Kore’den silah ve mühimmat alındığı iddiasını reddederek, “Kuzey Kore savaş öncesi durumunda bulunuyor, bu yüzden kendi cephaneliği kendisine lazım” demişti.
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