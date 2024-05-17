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Berdan Mardini fabrika kurdu: Yüzde 90 kadın istihdamı sağladık
Berdan Mardini fabrika kurdu: Yüzde 90 kadın istihdamı sağladık
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Berdan Mardini'nin memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenecek güller kadınlar tarafından hasat ediliyor. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T14:14+0300
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Mardini'nin merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 4 yıl önce kurduğu fabrikaya getirilen güller, 500 kilogramlık 6 kazana dökülerek gül suyu ve yağına dönüştürülüyor.Fabrikanın yakınında yaklaşık 600 dönüm alanda ekilen "Isparta gülü" olarak bilinen "Rosa damascena" türü güller kadınlar tarafından toplanıyor.Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor.İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.Gül hasadına katılan Berdan Mardini, gazetecilere, memleketine yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu, 2016 yılında fabrika kurma yönünde başlattıkları çalışmanın bugün bu aşamalara geldiğini söyledi.Mardini, yaklaşık 60 dönüm ile başladıkları üretim alanını bugün 600 dönüme çıkardıklarını ifade ederek, Mardin'in güllerinin turizme hizmet etmesini de planladıklarını ifade etti.Bu sayede kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Mardin'in güllerini de görme fırsatı bulacağını anlatan Mardini, "Fabrikada yüzde 90 kadın istihdamını sağladığımız için çok mutluyuz. Sezonda 400 kişi çalışıyor." dedi.Mardini, hasadın ardından çuvallara doldurulan güllerin raylı bir sistemle fabrikaya ulaştırıldığını, bakır kazanlarda buhar sistemi ile kaynatılan güllerden belirli işlemlerin ardından gül suyu ve gül yağı elde ettiklerini belirtti.Tarlada çalışan kadınlardan Şükran Kaçan (19), ailesine destek olmak için kardeşiyle gül hasadı yaptıklarını anlatarak, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı teşekkür etti.Şükriye Esen (54) ise sabah erken saatte gül toplamak için tarlaya geldiklerini belirterek, burada keyifle çalıştıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240306/bakan-goktas-genel-istihdam-orani-yuzde-12-artarken-kadin-istihdami-oranini-yuzde-25e-cikardik-1081435478.html
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berdan mardini, gül, gül, mardin, kadın istihdamı
berdan mardini, gül, gül, mardin, kadın istihdamı

Berdan Mardini fabrika kurdu: Yüzde 90 kadın istihdamı sağladık

14:14 17.05.2024
© AA / Halil İbrahim SincarBerdan Mardini fabrika kurdu: Yüzde 90 kadın istihdamı sağladık
Berdan Mardini fabrika kurdu: Yüzde 90 kadın istihdamı sağladık - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AA / Halil İbrahim Sincar
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Şarkıcı Berdan Mardini'nin memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenecek güller kadınlar tarafından hasat ediliyor.
Mardini'nin merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 4 yıl önce kurduğu fabrikaya getirilen güller, 500 kilogramlık 6 kazana dökülerek gül suyu ve yağına dönüştürülüyor.
Fabrikanın yakınında yaklaşık 600 dönüm alanda ekilen "Isparta gülü" olarak bilinen "Rosa damascena" türü güller kadınlar tarafından toplanıyor.
Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor.
İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.
Gül hasadına katılan Berdan Mardini, gazetecilere, memleketine yatırım yapmaktan memnuniyet duyduğunu, 2016 yılında fabrika kurma yönünde başlattıkları çalışmanın bugün bu aşamalara geldiğini söyledi.
Mardini, yaklaşık 60 dönüm ile başladıkları üretim alanını bugün 600 dönüme çıkardıklarını ifade ederek, Mardin'in güllerinin turizme hizmet etmesini de planladıklarını ifade etti.
Bu sayede kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Mardin'in güllerini de görme fırsatı bulacağını anlatan Mardini, "Fabrikada yüzde 90 kadın istihdamını sağladığımız için çok mutluyuz. Sezonda 400 kişi çalışıyor." dedi.
Mardini, hasadın ardından çuvallara doldurulan güllerin raylı bir sistemle fabrikaya ulaştırıldığını, bakır kazanlarda buhar sistemi ile kaynatılan güllerden belirli işlemlerin ardından gül suyu ve gül yağı elde ettiklerini belirtti.
Tarlada çalışan kadınlardan Şükran Kaçan (19), ailesine destek olmak için kardeşiyle gül hasadı yaptıklarını anlatarak, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı teşekkür etti.
Şükriye Esen (54) ise sabah erken saatte gül toplamak için tarlaya geldiklerini belirterek, burada keyifle çalıştıklarını söyledi.
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