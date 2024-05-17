Balıkesir'de üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin babasına tutuklama kararı

"Ben 4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan bir oğlum var. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Ben bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. O ben de olabilirdim, eşim de olabilirdi veya herhangi bir insan da olabilirdi. Olayı duyduğumuzda, biz gürültüye evden çıktık. Çıktığımızda Ata yerdeydi, yanına gittim. Nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Bir anne için yapılabilecek ne diyebilirim? Özür dilemem gerekiyorsa annesinden özür dileyeyim ama gerçekten benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok. İnsanlar bir şeyler yazmış çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suçu günahı yok."