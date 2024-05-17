Balıkesir'de üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin babasına tutuklama kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Kriz çalışanların üzerine yıkılmasın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bizden daha iyi ülkeler sıralamasında Gana ile yarışıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Çok ciddi bir kırılma olmazsa Yüksekdağ ve Demirtaş yakında çıkacak gibi görünmüyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Özlem & Deniz Vardaryıldızı çifti Radyo Sputnik'te
12:05
84 dk
HABER MASASI
Batı basını, Putin'in Çin ziyaretini nasıl değerlendirdi?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
15:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
18:10
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
18:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Rus ve Çin ilişkileri eşitliğin önemini gösterdi
19:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Çin'e tehdit: Rusya ile iş birliğini sürdürmeyin
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic: Batı nankör
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı diplomat: Moskova ve Pekin'in birleşmesi şaşırtıcı değil
20:31
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/balikesirde-motokurye-universite-ogrencisini-olduren-suphelinin-babasina-tutuklama-karari-1083930999.html
Balıkesir'de üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin babasına tutuklama kararı
Balıkesir'de üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin babasına tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T15:42+0300
2024-05-17T16:42+0300
türkiye
kurye
üniversite
öğrenci
cinayet
ata emre akman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.E.Ö'nün tutuklanmasının ardından onu tahrik ettiği ve azmettirdiği öne sürülen, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Orhan Ö'nün ifadesi alındı.Orhan Ö. hakkında Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da tutuklama kararı verildi.Akman'ın pizza getirdiği dairenin alt katında Orhan Ö'nün eskiden dini nikahla birliktelik yaşayan Sultan D'nin evinin bulunduğu, Akman'ın binadan çıktığını gören E.Ö'nün ona nereden geldiğini sorduğunu, ardından bıçakladığı öğrenildi.Babanın eski sevgilisi: Benim bu olayda hiçbir suçum günahım yokSultan D, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce ayrıldığı Orhan Ö. ile oğlu E.Ö'nün kendisini sürekli rahatsız ettiğini, para istediğini öne sürdü.O akşam Akman'ın, üst komşusuna pizza getirdiğini belirten Sultan D, şöyle konuştu:Ne olmuştu?Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak 5 gün önce çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim etmek üzere 10 Mayıs akşamı Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, bıçakla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. ise polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurye, üniversite, öğrenci, cinayet, ata emre akman
kurye, üniversite, öğrenci, cinayet, ata emre akman

Balıkesir'de üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin babasına tutuklama kararı

15:42 17.05.2024 (güncellendi: 16:42 17.05.2024)
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ
Abone ol
Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö'nün babası Orhan Ö. hakkında tutuklama kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
E.Ö'nün tutuklanmasının ardından onu tahrik ettiği ve azmettirdiği öne sürülen, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Orhan Ö'nün ifadesi alındı.
Orhan Ö. hakkında Akman'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da tutuklama kararı verildi.
Akman'ın pizza getirdiği dairenin alt katında Orhan Ö'nün eskiden dini nikahla birliktelik yaşayan Sultan D'nin evinin bulunduğu, Akman'ın binadan çıktığını gören E.Ö'nün ona nereden geldiğini sorduğunu, ardından bıçakladığı öğrenildi.

Babanın eski sevgilisi: Benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok

Sultan D, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 yıl önce ayrıldığı Orhan Ö. ile oğlu E.Ö'nün kendisini sürekli rahatsız ettiğini, para istediğini öne sürdü.
O akşam Akman'ın, üst komşusuna pizza getirdiğini belirten Sultan D, şöyle konuştu:
"Ben 4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan bir oğlum var. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Ben bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. O ben de olabilirdim, eşim de olabilirdi veya herhangi bir insan da olabilirdi. Olayı duyduğumuzda, biz gürültüye evden çıktık. Çıktığımızda Ata yerdeydi, yanına gittim. Nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Bir anne için yapılabilecek ne diyebilirim? Özür dilemem gerekiyorsa annesinden özür dileyeyim ama gerçekten benim bu olayda hiçbir suçum günahım yok. İnsanlar bir şeyler yazmış çizmiş ama gerçekten benim ve ailemin hiçbir suçu günahı yok."

Ne olmuştu?

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak 5 gün önce çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim etmek üzere 10 Mayıs akşamı Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.
Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, bıçakla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. ise polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала