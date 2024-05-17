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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/atmden-para-cekerken-dikkat-kartin-makinede-kaldigini-soyleyerek-kaciyorlar-1083920715.html
ATM'den para çekerken dikkat: Kartın makinede kaldığını söyleyerek kaçıyorlar
ATM'den para çekerken dikkat: Kartın makinede kaldığını söyleyerek kaçıyorlar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını alarak harcama yapan 3 şüpheli yakalandı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi.Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 zanlı yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240227/istanbulda-taksimetreyi-neden-acmadin-kavgasi-musteriden-taksiciye-sen-dolandirici-misin-1081129314.html
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atm, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, kredi kartı
atm, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, kredi kartı

ATM'den para çekerken dikkat: Kartın makinede kaldığını söyleyerek kaçıyorlar

11:05 17.05.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul'da ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını alarak harcama yapan 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'sen dolandırıcı mısın' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
YAŞAM
İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'Sen dolandırıcı mısın?'
27 Şubat, 11:01
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