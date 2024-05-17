Bakan Tunç, Ankara'daki Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin de "Soruşturmanın sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat davası sanıkların getirilen affı değerlendirdi ve "Bugün tahliyeler gerçekleşir' dedi. Tunç ayrıca Kobani davası... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç'tan Kobani davası kararları değerlendirmesi

© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç © İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat davası sanıkların getirilen affı değerlendirdi ve "Bugün tahliyeler gerçekleşir' dedi. Tunç ayrıca Kobani davası sonuçlarını "HDP'nin o dönemde halkı sokağa çağırması sonrası oluşan yargılamalarda 108 sanık yargılandı" dedi.