https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/adalet-bakani-tunctan-kobani-davasi-kararlari-degerlendirmesi-1083922626.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Kobani davası kararları değerlendirmesi
Adalet Bakanı Tunç'tan Kobani davası kararları değerlendirmesi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat davası sanıkların getirilen affı değerlendirdi ve "Bugün tahliyeler gerçekleşir' dedi. Tunç ayrıca Kobani davası... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T11:53+0300
2024-05-17T11:53+0300
2024-05-17T12:47+0300
türkiye
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
darbe
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Bakan Tunç, Ankara'daki Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin de "Soruşturmanın sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.
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yılmaz tunç, adalet bakanlığı, darbe
yılmaz tunç, adalet bakanlığı, darbe
Adalet Bakanı Tunç'tan Kobani davası kararları değerlendirmesi
11:53 17.05.2024 (güncellendi: 12:47 17.05.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat davası sanıkların getirilen affı değerlendirdi ve "Bugün tahliyeler gerçekleşir' dedi. Tunç ayrıca Kobani davası sonuçlarını "HDP'nin o dönemde halkı sokağa çağırması sonrası oluşan yargılamalarda 108 sanık yargılandı" dedi.
Bakan Tunç, Ankara'daki Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin de "Soruşturmanın sonucunu hep beraber göreceğiz" dedi.